Il "Joker della Florida" non si arrende, ma ora è davvero uguale al trailer di GTA 6

Una delle controversie più folli uscite in seguito al primo trailer di GTA 6 riguardano senza dubbio le polemiche lanciate dal "Joker della Florida", ovvero Lawrence Sullivan: ex detenuto diventato virale a causa di un look che sembra ricordare proprio la nemesi di Batman.

Il primo filmato del successore di GTA V (che trovate su Amazon) ha mostrato come Rockstar Games intenda continuare a prendere in giro la società americana, includendo anche diversi riferimenti a fatti realmente accaduti in Florida.

Tra questi vi è, appunto, la foto segnaletica del "Joker della Florida", prontamente citata in un piccolissimo spezzone del filmato. Un riferimento che, tuttavia, a Lawrence Sullivan non è andato proprio giù.

Sullivan ha infatti deciso di chiedere un risarcimento multimilionario a Rockstar Games per questa parodia: una causa legale che difficilmente potrà andare da qualche parte, come ha prontamente sottolineato l'interprete di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2.

Da un lato, Sullivan ha annunciato di non avere alcuna intenzione di mollare l'osso, nonostante le sue richieste di «parlare» siano state prontamente ignorate e continuare a minacciare cause legali tra pochi giorni.

Dall'altro, come segnalato da Game Rant, non possiamo non notare un comportamento decisamente insolito: Lawrence Sullivan ha infatti deciso di cambiare il colore dei capelli nel suo ultimo TikTok dedicato, diventando adesso praticamente uguale alla sua controparte videoludica.

Insomma, forse il "Joker della Florida" ha finalmente deciso di seguire il consiglio del vero Arthur Morgan e cavalcare l'improvvisa popolarità arrivata da GTA 6 — e non il contrario, come continua a provare a suggerire nelle sue minacce.

In ogni caso, Lawrence Sullivan sostiene che il suo caso sia ben diverso da quello che coinvolse Lindsay Lohan — ricorderete che anche lei fece causa a Rockstar per una parodia di GTA V, ricevendo una sonora sconfitta in tribunale — e di avere forti prove a sostegno della sua teoria.

Continueremo a tenervi aggiornati su questa folle situazione, ma ad onor del vero non ci aspettiamo che un eventuale esito legale possa essere particolarmente diverso.