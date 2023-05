GTA 6 è sulla buona strada per diventare il videogioco più costoso di sempre

L'annuncio (con trailer) di GTA 6 di Rockstar Games e Take Two sembra latitare, visto che ad oggi non sappiamo nulla sul gioco.

La manciata di informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti dal leak avvenuto diverso mesi fa.

In molti sono certi che il reveal completo del gioco sia imminente, forse proprio entro il mese di maggio.

Questo, nonostante altre voci rivelino invece che l'annuncio del gioco potrebbe non essere così vicino come molti si aspettano.

Ora, a fronte dei mesi trascorsi da quando Rockstar ha annunciato che il prossimo capitolo di GTA è di fatto in fase di sviluppo, è emerso che il gioco è in lizza per diventare il più costoso di sempre per quanto riguarda il budget impiegato (via GamingBible).

Lo YouTuber GTA INTER ha recentemente ipotizzato che GTA 6 potrebbe costare circa 1 miliardo di dollari se si includono i costi di marketing.

Secondo le ipotesi, il budget per lo sviluppo del gioco potrebbe essere di almeno 250 milioni di dollari, sebbene una fuga di notizie precedente ha suggerito che costo sarebbe più vicino ai 2 miliardi di dollari (questo includerebbe tutto, oltre alla distribuzione del gioco vero e proprio).

Se una delle due cifre si rivelasse corretta, si tratterebbe senza dubbio del videogioco più costoso mai realizzato, superando di fatto anche Star Citizen, il quale è riuscito ad accumulare circa mezzo miliardo di dollari dal 2012 (la pre-produzione è iniziata nel 2010), nonostante ad oggi non sia ancora disponibile una versione finale del gioco spaziale in via di sviluppo presso Cloud Imperium Games di Chris Roberts.

Al momento, le informazioni riguardanti il budget di GTA 6 sono frutto di pura speculazione, quindi per ora prendetele con le pinze.

