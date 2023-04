Il reveal di GTA 6 potrebbe essere più lontano di quanto i fan pensano

Il reveal vero e proprio GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two sembra latitare, visto che ad oggi non sappiamo nulla di ufficiale sul gioco.

Le pochissime informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono dal leak avvenuto ormai mesi fa.

Ora, sebbene in molti siano certi che il reveal completo del gioco sia imminente, sembra proprio che le cose stiano diversamente.

Come riportato anche da GamingBible. l'annuncio del gioco con un trailer potrebbe non essere così vicino come tutti si aspettavano.

Nei molti mesi trascorsi da quando Rockstar Games ha annunciato che il prossimo capitolo di GTA è in fase di sviluppo, probabilmente non è passata una sola settimana senza che qualche insider lanciasse una potenziale data per il trailer.

Di recente, è stato suggerito che potrebbe arrivare nelle prossime tre settimane, ovvero prima del 17 maggio.

Perché? Quella, difatti, è la data della conferenza stampa di Take-Two Interactive, società madre di Rockstar, dedicata ai guadagni del quarto trimestre del 2023, e di certo sarebbe un'occasione più che ghiotta per alzare il sipario sul nuovo Grand Theft Auto.

Per quanto sia emozionante immaginare che il trailer possa essere così vicino, c'è una discreta possibilità che ciò non accada. Come riporta ComicBook, il 17 settembre segna il 10° anniversario di GTA V, che cade anche di domenica.

Perché è importante? Anche Red Dead Redemption 2 è stato presentato per la prima volta di domenica (il 16 ottobre, per l'esattezza), il che fa pensare che l'azienda possa seguire lo stesso schema e rilasciare anche il teaser di GTA 6 di domenica.

Ovviamente, siamo ancora nel campo della mera speculazione: è probabile infatti che il reveal vero e proprio avvenga in un giorno non strettamente legato a nulla di particolare nei calendari di Rockstar o Take-Two. Staremo a vedere.

Nel mentre, nelle scorse settimane è apparso in rete uno screen che ha riacceso l'hype dei fan, grazie a una resa grafica sbalorditiva.

Ma non solo: un fan ha dato vita a un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali che potremo vedere in GTA 6.

Per concludere, un giocatore di GTA Online ha chiesto a Rockstar un rimborso di 75.000 dollari, ottenendo invece ben 32 milioni di dollari.