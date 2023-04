Giocatore di GTA Online chiede un rimborso, ma riceve milioni di dollari da Rockstar

Per essere giocato appieno, GTA V (anzi, GTA Online) richiede un'enorme quantità di denaro nel gioco. Dalle auto sportive alle case, dalle imprese alle armi di livello militare, tutto quello che si vuole lo si può avere basta avere il denaro.

Con Grand Theft Auto Online che continua ad andare a gonfie vele dopo quasi dieci anni (trovate l’edizione next-gen del gioco base su Amazon) e con un numero di investimenti a Los Santos più elevato che mai, sarebbe strano se Rockstar vi consegnasse improvvisamente milioni di dollari, vero?.

Advertisement

Advertisement

Ebbene, come riportato anche da PC Games N, È esattamente quello che è successo a un giocatore, che ha richiesto un rimborso di 75mila dollari di Grand Theft Auto Bucks, ottenendo invece 32 milioni di dollari.

Dopo aver raccontato il suo colpo di fortuna su Reddit, l'utente "Skraelos" ha spiegato come abbia inizialmente cercato di acquistare i rifornimenti per il suo bunker di Grand Theft Auto Online, per poi subire un blocco e inviare a Rockstar un ticket di assistenza sperando di recuperare il suo relativamente magro (per modo di dire) investimento.

«Avevo acquistato i rifornimenti per il bunker e poco dopo il gioco si è bloccato», spiega Skraelos. «Quando sono tornato online, ho notato che i soldi erano spariti, ma i rifornimenti non erano arrivati. Ho aperto un ticket sperando che Rockstar potesse ripristinare i soldi (sì, sono molto avaro, anche per una cifra così bassa). Subito dopo, sono stato accolto dal messaggio riportato nello screenshot».

L'immagine mostra un messaggio di GTA Online, confermando che invece di 75mila dollari sono stati consegnati esattamente 32.168.889 dollari.

«Non ho assolutamente idea di come questo sia potuto accadere», continua Skraelos. «In realtà non ho intenzione di toccare i soldi, nel caso in cui Rockstar se ne accorga e decida di detrarmi la somma».

Insomma, al netto dell'errore evidente, auguriamo al giocatore in questione che l'accredito "errato" non gli venga sottratto.

Restando in tema, sempre GTA Online potrebbe aver recentemente fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà nel prossimo Grand Theft Auto 6.

Nelle scorse settimane è in ogni caso apparso in rete uno screen che ha riacceso l'hype dei fan, pronti a tornare a esplorare il mondo aperto di Rockstar.