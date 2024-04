Gears of War 6 potrebbe arrivare alla Summer Game Fest

Microsoft potrebbe fare faville nel caso rispolverasse uno dei suoi franchise più iconici, e il reveal di Gears of War 6 sarebbe tra gli eventi previsti nel 2024 di Xbox, secondo alcune fonti.

Più volte si è parlato del fatto che Gears of War 6 sia effettivamente tra le produzioni in cantiere nei meandri di Xbox, anche se non ci sono mai state conferme ufficiali fino a questo momento.

Ma, come riporta Gamingbolt, potrebbero arrivare presto.

Secondo il sempre prolifico e ben informato giornalista Jeff Grubb, Gears of War 6 potrebbe essere annunciato durante l'estate, durante la Summer Game Fest 2024 probabilmente (che intanto è stata già confermata da un po').

«Ho sentito che potrebbero accadere alcune cose con Gears 6 quest'estate», ha detto Grubb durante un recente podcast.

Un intuito, diciamo così, che è stato confermato anche da Tom Warren di The Verge, che sui social media ha dato supporto alla speculazione di Grubb.

La possibilità non è del tutto astrusa, per altro, perché in altre occasioni si è parlato del 2024 come l'anno in cui Gears of War 6 si sarebbe finalmente mostrato, con i membri del team di sviluppo che hanno dato appuntamento proprio a quest'anno, e il momento è quello giusto per Xbox.

Con l'apertura alle esclusive su altre piattaforme, Gears of War potrebbe anche avere una nuova vita e godere dell'attenzione di un pubblico molto più ampio. Una cosa che piacerebbe anche al suo creatore, per altro.



Nel frattempo, vi ricordiamo che Gears of War sta anche per diventare un film prodotto da Netflix, con il contributo dello sceneggiatore di Dune e Doctor Strange.