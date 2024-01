Gears of War 6 sembra entrato in piena produzione

Potrebbero esserci davvero buone notizie in vista per Gears of War 6: The Coalition sembra aver rinforzato il proprio team con tante nuove assunzioni in ruoli chiave, lasciando intendere che il prossimo gioco della serie è vicino.

La saga di Marcus Fenix è ancora oggi una delle più amate dai giocatori, che si stanno però chiedendo come proseguirà la storia: dopo l'ottimo Gears 5, disponibile anche su Game Pass (lo trovate su Amazon), la saga non ha infatti dato più alcuna notizia, con unica eccezione del DLC Hivebusters rilasciato anche su Series X|S.

Già nello scorso anno gli sviluppatori avevano lasciato intendere come il 2024 potesse essere l'anno giusto per un reveal, ma un ulteriore indizio è arrivato proprio grazie alle già citate nuove assunzioni, probabilmente in vista della piena produzione di Gears of War 6.

Come riportato da Gamereactor UK, sono stati aggiornati i profili LinkedIn di diversi sviluppatori con le relative mansioni per The Coalition, inclusi ruoli come Technical Gameplay Designer, Software Engineer ed Environment Artist.

Tutte posizioni che, solitamente, vengono scelte non appena un gioco esce dalla fase concettuale, così da poter procedere il prima possibile con la produzione e lo sviluppo vero e proprio.

Difficile — per non dire impossibile — che Gears 6 possa uscire già da quest'anno, ma se tutto andrà bene potremmo assistere a un reveal nei prossimi mesi, con conseguente lancio nel 2025 o 2026: prendete ovviamente il tutto con le dovute precauzioni e continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti.

Per il momento, vi ricordiamo che è previsto anche un film in arrivo su Netflix: le sceneggiature non sarebbero ancora pronte, ma c'è tutta la volontà di fare un lavoro che soddisfi i fan.

Restando in tema di novità dal mondo Xbox, vi ricordiamo che la prossima settimana si svolgerà un nuovo evento Developer_Direct molto interessante.