Gears of War 6 potrebbe essere svelato nel 2024

Tra i franchise "dormienti" in casa Xbox uno dei più clamorosi è sicuramente Gears of War: dopo l'eccellente quinto capitolo e la relativa espansione Hivebusters, arrivata giusto in tempo per l'esordio di Series X e Series S, non è più arrivata alcuna notizia ufficiale per un sesto capitolo della saga.

La serie inizialmente creata da Epic Games, ma oggi in mano a The Coalition Games è indubbiamente uno dei punti di forza del panorama gaming di casa Microsoft e del relativo abbonamento Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), motivo per il quale questo lungo silenzio è sicuramente sorprendente.

Tuttavia, sembra che il prossimo anno potrebbe essere quello buono per svelare finalmente le prime novità su Gears 6, di cui attualmente non si sa ancora ufficialmente nulla, almeno stando a un piccolo indizio trapelato sui social nelle ultime ore.

Tra i numerosi auguri arrivati dall'industria videoludica segnaliamo infatti quello proprio degli autori di Gears of War, che hanno voluto mostrare un albero di Natale addobbato anche con un elmo insanguinato che i fan riconosceranno subito.

Un post che è stato ricondiviso dal level designer Benjamin Huyghe, in cui ha augurato buon Natale ai fan con un breve e significativo messaggio:

«Ci vediamo nel 2024».

Considerando che questo augurio è arrivato con una ricondivisione su X del post dall'account ufficiale di Gears of War, è chiaro che il pensiero è andato immediatamente all'ipotetico "Gears 6", visto che di nuovi aggiornamenti per la saga non ne abbiamo più avuti.

È possibile dunque che il 2024 possa davvero essere il periodo giusto per poter rivedere in azione Marcus Fenix, Kait Diaz e tutti gli altri protagonisti della saga: vedremo se effettivamente i fan potranno essere accontentati.

Vi invitiamo per ovvi motivi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma continueremo a seguire gli ultimi aggiornamenti e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Gears of War sta anche per diventare un film prodotto da Netflix, con il contributo dello sceneggiatore di Dune e Doctor Strange.

Ancora non sappiamo chi interpreterà Marcus Fenix nell'adattamento live-action, anche se l'attore Dave Bautista si è candidato prepotentemente per il ruolo.