BioShock e Gears of War, buone notizie per i film Netflix

La produzione di BioShock Il Film sembra stia procedendo per il meglio, finalmente.

La serie in prima persona (trovate la collezione completa su Amazon) presentava atmosfere bellissime e allo stesso tempo inquietanti, oltre a una trama con temi filosofici che ancora oggi fa discutere tantissimi appassionati.

L'adattamento del videogioco era stato annunciato ufficialmente lo scorso anno, ma i recenti scioperi che hanno coinvolto attori e sceneggiatori avevano rallentato l'inizio dei lavori.

Pochi giorni fa lo sceneggiatore aveva commentato come tutta la produzione fosse «ottimista» sulla buona riuscita dei lavori, confermando come l'azienda aveva continuato a dare al suo staff tutto il supporto necessario.

Ora, come confermato anche da Collider, l'adattamento Netflix di BioShock ha forse trovato la strada giusta.

In occasione della grande riapertura dell'American Cinematheque all'Egyptian Theatre di Hollywood, Scott Stuber, responsabile del settore cinematografico di Netflix, ha fornito un'altra nota sullo stato del film.

«Sai, stiamo aspettando la sceneggiatura. Quindi siamo in quella fase. Lo sciopero ci ha rallentato parecchio. Vorrei davvero portare avanti questo progetto e anche Gears of War. Voglio dire, di Gears of War sono stato produttore quando ero produttore, quindi chiudere il cerchio è stato fantastico per me tornare insieme ai ragazzi di Microsoft».

E ancora: «Questi sono due titoli davvero importanti che sento come un'aspirazione. Il pubblico è enorme. Come sapete, questo tipo di medium non si traduce sempre e storicamente, come industria, abbiamo fatto un po' di confusione. Ma entrambi hanno mondi molto ricchi, hanno personaggi molto validi, quindi sono passaggi molto naturali allo schermo e al cinema».

Come ha sottolineato Stuber, BioShock non è l'unico adattamento di un videogioco a cui stanno lavorando, visto che la major ha in cantiere anche Gears of War. Quando gli è stato chiesto se avessero già delle sceneggiature per i progetti, Stuber ha risposto: «Non le abbiamo ancora».

Ha poi aggiunto: «[...] Si lavora con i creatori, si lavora con i team che realizzano i giochi. Abbiamo risolto molti di questi problemi, quindi ora abbiamo grandi scrittori e spero che saremo in viaggio una volta ottenute le bozze».

E anche il regista Francis Lawrence si è espresso allo stesso modo, in una nuova intervista in cui ha confermato che la bozza per la sceneggiatura di BioShock Il Film è già pronta e ne è rimasto assolutamente entusiasta.

Per quanto riguarda un quarto capitolo per i videogiochi, si chiacchiera da tempo di un possibile BioShock 4, ma l'uscita sarebbe molto distante.