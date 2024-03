Gears of War su PS5? CliffyB ne sarebbe felice

Il "papà" di Gears of War, ossia Cliff Bleszinski, ha reagito alla recente decisione di Microsoft di portare una ristretta selezione dei suoi giochi su PlayStation e Nintendo, affermando che gli piacerebbe vedere le avventure di Marcus Fenix su altre piattaforme.

In effetti, Gears of War (che trovate su Amazon) era uno dei franchise di cui si vociferava l'uscita sulle console rivali, ma non era tra i primi giochi previsti.

Tuttavia, Bleszinski non lavora più alla serie (che diventerà anche un film) da tempo, avendo lasciato Epic Games nel 2012.

Parlando con GameRant, Bleszinski ha citato Ronald Reagan riguardo ai suoi pensieri sulla spinta di Microsoft a portare più franchise su sistemi rivali.

«Signor Gorbaciov, abbatta questo muro!», ha detto CliffyB. «Credo che Phil Spencer voglia fare proprio questo. Sta puntando al modello Netflix».

E ancora: «Ha iniziato con Xbox Game Pass e poi, come Netflix, ha capito che deve essere presente su ogni dispositivo. È da oltre un decennio che si scherza sull'arrivo di Gears of War su PlayStation e io penso che 'più siamo, meglio è'. Se le persone possiedono una PS5 e possono giocare e sperimentare i giochi Gears della prossima generazione, ciò significa più tatuaggi di Gears of War».

Microsoft ha acquisito il franchise di Gears of War da Epic Games 10 anni fa, nel gennaio 2014, per una somma non rivelata.

La serie è sempre stata un'esclusiva di Xbox su console, a partire dal primo gioco del 2006. Da allora, Microsoft ha rilasciato Gears of War 4 e Gears 5. Uno spin-off a turni, Gears Tactics, è stato pubblicato nel 2020.

A febbraio Microsoft ha annunciato l'intenzione di portare quattro giochi - Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush (con tanto di versione fisica) e Grounded - sulle console concorrenti di PlayStation e Nintendo.

Microsoft ha dichiarato di avere "ragioni specifiche" per farlo, tra cui quella di contribuire alla crescita del business di Xbox, sebbene a quanto pare di uno Starfield su PS5 è meglio non sperarci.