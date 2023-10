Follie Hi-Tech Comet: sconti incredibili fino all'11 ottobre

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato l'imperdibile promozione "Folle Hi-Tech", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con . Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED65CS6LA, che attualmente potete portarvi a casa , rispetto al prezzo consigliato di 2.189€.

Smart TV LG OLED65CS6LA, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG OLED65CS6LA è ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità visiva e sonora. Con una risoluzione 4K e la rinomata tecnologia OLED di LG, questa televisione è perfetta per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano vivere un'esperienza di visione coinvolgente, quasi come essere al cinema, dato il generoso pannello delle dimensioni di ben 65". Il supporto per Dolby Vision IQ e Atmos amplifica ulteriormente la qualità, rendendo ogni dettaglio visibile e ogni nota udibile con chiarezza cristallina.

Inoltre, la presenza di assistenti virtuali come Google Assistant e Amazon Alexa lo rende un ottimo strumento per chi ama la domotica e desidera una televisione che possa integrarsi perfettamente con il resto della smart home.

