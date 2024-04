Fallout, la serie TV sta creando "problemi" a un sito

Lo show televisivo di Fallout ha impattato in maniera davvero potente sull'Internet, e non solo.

Oltre a dare un boost a giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) la serie TV Prime Video ha comunque lasciato un segno un po' ovunque.

Advertisement

Basti pensare anche ai possibili legami della serie Prime Video con il finale canonico di Fallout 4, tanto per non farci mancare niente.

Ora, tra un Easter Egg e l'altro, sembra proprio che l'enorme popolarità della serie TV Fallout di Amazon Prime stia causando problemi di traffico al più famoso sito dedicato alle mod, ossia NexusMods.

Venerdì scorso, 19 aprile 2024, il portale ha infatti avvertito per la prima volta che il traffico di rete era intenso e poteva causare una "esperienza guasta" ai suoi visitatori (via Eurogamer).

Il sito ha inoltre dichiarato di aver impiegato "risorse extra" per due volte durante il fine settimana per far fronte agli accessi extra, ma a quanto pare i problemi stanno continuando anche nel momento in cui scriviamo.

Ad oggi, NexusMods sta continuando a indagare sul problema. Secondo una pagina di stato ufficiale, il sito web, le API, il CDN e il forum di NexusMods soffrono attualmente di "prestazioni basse". Staremo a vedere se la situazione si sbloccherà a breve.

Del resto, le mod dedicate al franchise sono nuovamente esplose in tutta la loro potenza.

Fortunatamente, ci sarà tempo per correggere i problemi che stanno affliggendo il noto NexusMod, dato che la seconda stagione di Fallout è ancora lontana, anche se è certo che si farà.

Per concludere, se vi state chiedendo come si inserisce la serie TV di Fallout nella linea temporale della saga, il director di Bethesda Todd Howard e il produttore esecutivo della serie TV Jonathan Nolan, hanno da poco parlato a chiare lettere della timeline ufficiale.