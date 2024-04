La serie TV di Fallout avrà una Stagione 2: ora è ufficiale!

Fallout si è imposta a sorpresa come la serie TV del momento: l'eccellente lavoro svolto nell'adattare il franchise videoludico di Bethesda sul piccolo schermo ha permesso alla saga post-apocalittica di conquistare il pubblico, attirando fan storici e nuovi.

Un successo straordinario a livello di pubblico e critica, che ha contribuito anche a una incredibile crescita di utenti attivi nei videogiochi della serie (trovate la raccolta completa su Amazon). Se non avete ancora visto la serie, qui trovate la nostra guida per sapere dove e come vedere Fallout (e potete provare Amazon Prime Video gratis per 30 giorni qui).

Di conseguenza, viste le voci che si rincorrevano prima ancora dell'uscita e considerando lo stesso finale dello show, l'annuncio della Stagione 2 sembrava ormai questione di tempo, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Amazon ha confermato il rinnovo di Fallout per una seconda stagione televisiva!

Come riportato da Variety, che aveva già anticipato la notizia prima del lancio su Prime Video, l'annuncio arriva direttamente da Jennifer Salke, a capo di Amazon MGM Studios:

«Le aspettative erano elevate per i fan di questo videogioco iconico e fino ad ora sembra che le abbiamo superate, portando allo stesso tempo milioni di nuovi fan per il franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle McLahan ha fatto un grandissimo lavoro! Vorremmo ringraziare Jonah, Lisa e i nostri amici di Bethesda per aver portato questo show da noi, così come Geneva e Graham per aver contribuito come sceneggiatori. Siamo emozionati di annunciare la Stagione 2 dopo una sola settimana dall'uscita: porteremo gli spettatori ancora più a fondo nel mondo surreale di Fallout».

Amazon sottolinea inoltre che la serie TV di Fallout è già diventata uno dei 3 show televisivi più popolari di sempre su Prime Video, ma è anche la stagione più guardata di sempre dagli spettatori fin dall'uscita de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dagli sceneggiatori, che hanno ringraziato Amazon e Bethesda per aver avuto il coraggio di permettere di raffigurare alcuni dei temi più crudi della società nella serie televisiva, anticipando che ovviamente ne vedremo ancora di più nella seconda stagione.

A questo punto non ci resta che attendere con pazienza gli sviluppi della Stagione 2 della serie TV di Fallout: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Stando alle prime anticipazioni arrivate direttamente da Jonathan Nolan, sembra che nella seconda stagione avremo finalmente la possibilità di vedere in azione i letali Deathclaw.

Ma non solo: secondo le teorie di alcuni fan, il finale della prima stagione potrebbe aver anticipato un imminente battaglia tra la Confraternita d'acciaio e la Legione.