Fallout, la serie TV avrebbe svelato i finali canonici di Fallout 4

Sebbene gli autori della serie TV di Fallout siano stati particolarmente attenti alle timeline e a non voler imporre scelte canoniche dai videogiochi, un dettaglio presente addirittura nel primo episodio della Stagione 1 potrebbe averci anticipato quali finali del quarto capitolo dovremmo considerare canonici.

In Fallout 4 (lo trovate su Amazon) i fan hanno infatti la possibilità di scegliere 1 tra 4 finali diversi, in base alle diverse fazioni presenti nel gioco con cui allearsi.

Eppure, secondo quanto riportato da GamesRadar+, l'episodio 1 potrebbe aver svelato che 2 di questi finali dovrebbero tecnicamente essere impossibili per garantire il regolare corso degli eventi nella serie TV, lasciandoci immaginare quali conclusioni dovrebbero essere canoniche.

Ovviamente avvisiamo chiunque non abbia giocato Fallout 4 che da questo momento seguiranno enormi spoiler sul finale: sconsigliamo dunque ai giocatori che non hanno ancora terminato l'avventura di proseguire la lettura.

Durante la prima puntata della serie TV di Fallout, è possibile vedere un enorme dirigibile sopra il quartier generale della Confraternita d'acciaio: secondo molti fan dovrebbe trattarsi del Prydwen, presente proprio negli eventi di Fallout 4.

Tecnicamente gli autori non hanno ancora confermato se si tratti o meno proprio di quel dirigibile, ma le somiglianze sono decisamente molto forti. Inoltre, il nome confermato sarebbe "Caswennan": un nome alternativo per lo stesso dirigibile presente nel quarto capitolo del gioco.

Se dovesse essere dunque confermato che si tratta del Prydwen, significherebbe che solo 2 dei 4 finali di Fallout 4 sono canonici: verrebbero infatti automaticamente escluse le alleanze con Railroad e con l'Istituto, dato che in entrambi i casi il Prydwen finisce con l'essere distrutto.

Di conseguenza, gli unici finali canonici potrebbero essere proprio l'alleanza con la Confraternita d'acciaio o i Minutemen, a patto di evitare conflitti proprio tra la Confraternita e Railroad.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma se consideriamo che Railroad sembra essere stata del tutto ignorata nella serie TV e che, per ovvi motivi, il finale con l'Istituto è l'unico davvero diverso da quelli di default, l'ipotesi appare sempre più probabile.

Del resto, considerando che la serie TV è ambientata dopo tutti gli altri giochi della serie, è inevitabile che gli autori debbano prendere delle scelte per motivi di storia.

E per quanto riguarda Fallout 5? Meglio non sperarci troppo, almeno per il momento: ci vorrà tantissimo tempo prima che veda la luce.