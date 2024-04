Come si inserisce la serie TV di Fallout nella linea temporale della saga?

Una delle gioie per un fan di Fallout è sapere che la nuova serie di Prime Video è canonica.

Basti pensare che giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) hanno creato parecchio scompiglio tra gli appassionati, i quali con lo show TV hanno ancora di più "perso il filo" degli eventi.

Questo, considerando anche che secondo molti la serie "rovinerebbe" la narrazione di New Vegas.

Ora, IGN US ha incontrato il director di Bethesda Game Studios Todd Howard e il produttore esecutivo della serie TV di Fallout Jonathan Nolan, per parlare di come il nuovo show si inserisce nella grande linea temporale del franchise.

Confermata la timeline ufficiale di Fallout: ecco come la serie TV si integra con i giochi

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla serie TV. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Ufficialmente, la serie di Fallout è ambientata nell'anno 2296, quindi più tardi di qualsiasi altro gioco di Fallout attualmente in commercio.

Ad esempio, Fallout 4 si svolge nell'anno 2287, mentre Fallout: New Vegas è ambientato nell'anno 2281, ben 15 anni prima degli eventi della serie.

Dato che gli showrunner e Howard hanno precedentemente confermato che la serie esiste all'interno del canone dei giochi, ciò significa che gli eventi della serie TV hanno importanti implicazioni per la lore.

La più importante è probabilmente il destino di Shady Sands, la prima capitale della Nuova Repubblica Californiana e luogo chiave dei videogiochi di Fallout.

Nell'episodio finale della prima stagione si scopre che Shady Sands è stata distrutta da Hank MacLean, supervisore del Vault 33 e dipendente segreto della Vault-Tec.

Shady Sands è apparsa nel primo videogioco di Fallout, ambientato nell'anno 2161, e viene citata nuovamente in Fallout: New Vegas, ambientato nell'anno 2281.

Ma poiché la serie di Fallout si svolge nel 2296, 15 anni dopo gli eventi di New Vegas, molte cose possono cambiare in questo lasso di tempo.

Secondo Howard, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet si sono rivolti a lui con l'idea di far esplodere Shady Sands, cosa che, secondo Howard, all'inizio lo ha scioccato.

Ma l'evento sarebbe servito da catalizzatore per i personaggi principali dello show di Fallout e gli showrunner hanno collaborato con Howard e il team di Bethesda per garantire la coerenza con i giochi.

«Ne abbiamo parlato e ci siamo detti: 'Questo sarebbe un momento storico di grande impatto su cui si innestano molte cose'», racconta Howard.

Per chiunque sia confuso su come la città possa essere esplosa nel momento in cui si svolge la serie, Howard spiega che tutti i dettagli della linea temporale dovrebbero coincidere.

«Siamo attenti alla linea temporale», dice. «Potrebbe esserci un po' di confusione in alcuni punti. Ma tutto ciò che è accaduto nei giochi precedenti, compreso New Vegas, è accaduto. Siamo molto attenti a questo».

«Tutto quello che posso dire è che stiamo stringendo i tempi, ma le bombe cadono subito dopo gli eventi di New Vegas».

La rivelazione della distruzione di Shady Sands ha suscitato un certo scalpore, dato che il luogo era ancora in piedi negli eventi di Fallout: New Vegas, e alcuni fan si sono chiesti se la serie stesse facendo retcon di quanto visto nel gioco.

Nell'episodio 6, una lavagna nel Vault 4 mostra la storia conosciuta di Shady Sands e una data abbastanza ambigua relativa alla sua distruzione ha creato un po' di confusione sulla data specifica dell'evento.

Ma, come ha confermato Howard, gli eventi del gioco e della serie si verificano entrambi, anche se la finestra degli eventi è "stretta".

Chissà se anche l'eventuale Stagione 2 sarà altrettanto attenta agli eventi dei giochi: nel mentre, il prossimo show potrebbe aver già trovato il suo primo nuovo attore.

Infine, vi state forse chiedendo quando uscirà Fallout 5? A quanto pare tra molto tempo.