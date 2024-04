C'è già una mod di Fallout 4 tratta dalla serie TV

Il weekend della serie TV di Fallout di Prime Video sta portando inevitabilmente tante considerazioni interessanti, tra cui il fatto che è arrivata immancabilmente la prima mod per Fallout 4 ispirata allo show.

Come riporta Kotaku, infatti, una delle armi che appare fin dalle prime puntate della serie TV è stata riprodotta in Fallout 4 grazie ad una mod.

Nel primo episodio della serie, Lucy, uno dei personaggi principali e abitante del Vault 33 dello show, afferra e usa una pistola a dardi tranquillanti argentata. Sembra parzialmente ispirata all'arma siringa vista in Fallout 4, ma è più compatta ed elegante.

La pratica pistola tranquillante placcata in argento di Lucy è una creazione per lo più originale progettata per l'adattamento di Amazon Prime. Ma l'arma è piaciuta talmente tanto che un giocatore l'ha voluta assolutamente impugnare nella sua avventura.

Con la mod Select Blaster, infatti, potrete installare l'arma all'interno della vostra versione PC di Fallout 4 per emulare lo show di Prime Video.

Dopo aver installato la mod di Fallout 4, il Select Blaster può essere trovato all'interno del Vault 114 nell'ufficio del supervisore, in una custodia per armi sul muro.

La serie TV sicuramente darà ai giocatori tante altre possibilità per sfogarsi, non ci sono dubbi.

Intanto è già partita la caccia agli easter egg, sia da parte dei giocatori che da parte di chi ha creato la serie Fallout, con alcuni easter egg che sembra siano una sorpresa anche per gli stessi showrunner.

In ogni caso Fallout 4 tornerà inevitabilmente sulla cresta dell'onda, perché tra le altre cose sta finalmente arrivando anche l'aggiornamento next-gen tanto atteso, che finalmente ha una data di uscita.

