Fallout 76, i giocatori hanno una richiesta specifica

Bethesda continua a supportare il suo Fallout 76, il gioco di ruolo online ispirato alla serie di RPG sci-fi, forte ora di un rilancio per via della serie TV.

L’MMO (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo), nonostante un lancio non propriamente al massimo delle possibilità ,ha riguadagnato molto del terreno perduto.

Già il rilascio di Fallout 76 Worlds aveva dimostrato dimostrato come il gioco non avesse intenzione di fermarsi

Così come anche l'avvio della Stagione 8 era stato ben accolto dalla community. Ora, però, i giocatori sembrano avere una richiesta specifica da fare a Bethesda.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, i fan di vecchia data sperano che Bethesda dia un'altra possibilità alla modalità battle royale del gioco, ossia Nuclear Winter, tre anni dopo la sua eliminazione.

Alcuni suggeriscono che la modalità in questione dovrebbe tornare anche solo temporaneamente, soprattutto ora che la comunità è abbastanza grande da supportare partite a 52 giocatori.

I giocatori ammettono in ogni caso che Nuclear Winter aveva i suoi bei problemi - ad esempio, una lamentela comune è che era davvero difficile da giocare - ma ne hanno comunque un bel ricordo.

Altri si sono spinti a dire che la modalità battle royale del gioco era fantastica e non avrebbe dovuto essere rimossa da Fallout 76. Staremo a vedere se Bethesda li ascolterà (per ora non c'è nulla che lo lasci intendere, ma tant'è).

Nell'attesa, Fallout 76 si è anche guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli della serie.

Ma non solo: l'aggiornamento di Fallout 4 per Xbox Series X sembrava aver "rotto" la modalità Qualità del gioco: Bethesda smentisce e spiega che sta succedendo.

Infine, sembra proprio che trovare una copia fisica, magari nuova sigillata, di Fallout 4 sia abbastanza difficile, specie oltreoceano.