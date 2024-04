Le copie fisiche di Fallout 4 vanno a ruba

La serie di Fallout è in grande spolvero grazie alla serie TV, tanto che a quanto pare anche le copie fisiche di Fallout 4 sono molto richieste.

Grazie alla popolarità dello show televisivo di Fallout, sembra che tutti siano ansiosi di aggiungere il gioco di ruolo del 2015 di Bethesda (che potete cercare di recuperare anche su Amazon) agli scaffali della loro collezione.

Advertisement

Questo, considerando anche la versione next-gen disponibile da poco via update a tema.

Ad ogni modo, come riportato anche da GameSpot, sembra che trovare una copia fisica di Fallout 4 sia abbastanza difficile, specie oltreoceano.

Ultimamente c'è stato un notevole aumento di popolarità anche per Fallout 4, tanto che trovare una copia nuova sigillata inizia a essere un'impresa.

Negozi come GameStop, Walmart e Amazon US sembrano essere d'aiuto, con prezzi che oscillano dai 10 dollari per una copia usata (spese escluse) ai 60 dollari per una copia "brand new sealed", ossia nuova di zecca.

Anche eBay potrebbe essere d'aiuto, sebbene trovare una copia nuova - in qualsiasi versione la si cerchi - potrebbe essere un problema (magari non in Italia, dove il mercato è più contenuto, ma tant'è).

Certo, in questo caso scaricare una copia in formato digitale può essere come sempre la soluzione più facile e immediata, ma siamo sicuri che i veri collezionisti non saranno propriamente d'accordo.

Del resto, l'aggiornamento next-gen di Fallout 4 è già disponibile su PC e Xbox, ma non su PS5: Bethesda sta infatti lavorando a una soluzione.

Ma non solo: poche ore fa vi abbiamo mostrato Fallout: Miami, ossia una conversione totale messa a punto da alcuni fan sfegatati che punta a ricreare Miami Beach all'interno del mondo post-apocalittico di Fallout 4, con tanto di missioni a tema.

Infine, una teoria abbastanza plausibile sembra suggerire che il prossimo e non ancora annunciato Fallout 5 di Bethesda sarà ambientato nella città di New York.