Fallout 76 fa sul serio: il primo aggiornamento del 2022 è stellare

Bethesda non sembra avere intenzione di dire basta per quanto riguarda il supporto a Fallout 76, il gioco di ruolo online ispirato al celebre franchise di successo

L’MMO, nonostante un lancio che definire incerto è poco, è migliorato moltissimo col passare degli anni, grazie anche e soprattutto a una mole di contenuti realmente sorprendente.

Del resto, anche con il rilascio di Fallout 76 Worlds si è potuto capire come il gioco di Bethesda goda ancora di buona salute.

Ora, dopo l’anticipazione avvenuta a febbraio, è il turno del nuovo e ricchissimo aggiornamento dedicato a Fallout 76, dando ufficialmente il via alla Stagione 8.

Come riportato nel sito ufficiale dello sviluppatore, la stagione numero otto di Fallout 76 ha preso il via il 1 marzo con l’arrivo dell’aggiornamento “Invasori dall’oltre-galassia”.

La nuova stagione inizierà sul tavoliere e riscattare una serie di gradi che includono alcuni tra i migliori equipaggiamenti Vault-Tec, oltre a nuove sfide giornaliere da superare in questa stagione, con una serie di avvincenti programmi radiofonici su cui sintonizzarsi durante le avventure.

Sono inoltre resi disponibili accessori e decorazioni per il vostro C.A.M.P., nuove vernici per armature, armi o armature atomiche, vestiti, valute di gioco o beni di consumo, oltre alla possibilità di costruire il laboratorio chimico Harmaceutical e abbellire il vostro arsenale personale con gli oggetti a tema di Stati Liberi e Vault-Tec per armi e armature, inclusa la nuova vernice Vault-Tec Hellcat per armatura atomica.

Per quanto riguarda il futuro, l’estate vedrà l’introduzione di nuovi eventi pubblici, tra cui “Tempra alla prova”, che ci pone al centro dell’azione mentre la Confraternita d’Acciaio si cimenta in combattimenti nell’arena contro i letali robot delle Aquile Sanguinarie.

Verso l’autunno, le Spedizioni ci porteranno per la prima volta oltre i confini dell’Appalachia per completare nuove missioni e sconfiggere le minacce del Pitt, mentre a fine 2022 è atteso uno spettacolo itinerante che soddisferà la vostra voglia di affrontare un nuovo boss della regione e nuovi eventi pubblici.

Restando in tema, la serie TV di Fallout è attualmente in lavorazione e qualcosa pare si stia finalmente muovendo nella giusta direzione, visto che di recente lo show ha trovato il suo protagonista.

Ma non solo: Fallout 76 si è in guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.