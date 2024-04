Fallout 4 next-gen è davvero "rotto" su Xbox? Bethesda prova a fare chiarezza

L'aggiornamento next-gen di Fallout 4 non è certo arrivato senza problemi, anche a causa — va detto — di una scarsa chiarezza da parte di Bethesda sui dettagli dell'update in questione.

Basti pensare ai problemi emersi per aggiornare il gioco su PS5: al day-one non è stato disponibile su PlayStation Plus Extra e solo poche ore fa abbiamo avuto conferma che gli utenti con la versione Plus Collection resteranno all'asciutto.

Ma i primi presunti problemi erano emersi anche per la versione Xbox di Fallout 4 (la trovate su Amazon): secondo diversi utenti, la modalità grafica per la Qualità aveva infatti smesso improvvisamente di funzionare.

O almeno così era lecito pensare, dato che non era visibile alcuna reale differenza rispetto alla modalità Prestazioni, ma secondo Bethesda in realtà è perfettamente normale.

In un nuovo aggiornamento pubblicato sul proprio profilo ufficiale su X, il team di sviluppo chiarisce che la modalità Qualità su Xbox Series X funziona senza problemi, spiegando che in realtà le differenze sono davvero minime:

«Una breve nota sull'aggiornamento next-gen di Fallout 4 per Xbox Series X. In realtà si punta a 4K60fps su tutte le modalità. La modalità prestazioni è più aggressiva nel ridurre le impostazioni per mantenere questo obiettivo. Speriamo che questo chiarisca qualunque tipo di confusione».

Insomma, che scegliate la modalità Qualità o Prestazioni, le performance di Fallout 4 su Xbox Series X dovrebbero essere praticamente identiche, dato che non si andrà mai oltre il 4K e i 60fps.

Semplicemente, la modalità prestazioni si assicurerà che il gioco riesca a mantenere sempre il giusto frame rate, abbassando i dettagli grafici tutte le volte che lo riterrà necessario.

Tuttavia, occorre specificare che ancora una volta la confusione sembra essere nata da una scarsa chiarezza: come segnalato infatti da Tom Warren di The Verge, il changelog specificava chiaramente che la modalità qualità doveva raggiungere 40fps su un display 120hz, ma i 60fps dovevano essere possibili a una risoluzione 1440p. In 4K, invece, l'obiettivo dovevano essere i 30fps.

Insomma, quanto sta coinvolgendo gli utenti Xbox Series X e quanto accaduto su PS5 per la versione PlayStation Plus ci sta facendo pensare che forse andrebbe migliorata un po' la comunicazione in casa Bethesda.

E non dimentichiamoci del paradosso per le versioni Steam Deck: Fallout 4 è stato verificato come perfettamente compatibile sulle console ibride di Valve dopo l'aggiornamento next-gen, ma in realtà funziona peggio di prima.