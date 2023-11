Fable, lo sviluppo continua (e si cerca personale)

Fable è tornato a mostrarsi nelle scorse settimane, facendo tirare un sospiro di sollievo per chi attende il ritorno della serie fantasy nata sulla prima Xbox.

Dopo i vecchi capitoli, che trovate su Amazon a buon prezzo, il prossimo episodio annunciato ormai diversi anni fa è nel vivo del suo sviluppo.

Ora, dopo aver visto il gioco in movimento con grafica in-game, sembra proprio che il team di sviluppo sia alla ricerca di nuovo personale.

Quindi, dopo che il producer di Baldur's Gate 3 ha deciso di unirsi allo sviluppatore Playground Games, sono ora aperte nuove candidature per posti specifici.

Come riportato anche su X/Twitter, il team è alla ricerca di un Senior Game Designer, un Senior Level Designer e un Senior Quest Designer.

«Avete voglia di lavorare su FABLE? Abbiamo una serie di fantastici ruoli disponibili nei nostri team di progettazione. Date un'occhiata a questi», si legge nel post.

Pur non essendo una notizia in grado di cambiare le sorti del gioco o magari anticipare una data di rilascio (ancora ignota), si tratta in ogni caso di un'ulteriore conferma che lo sviluppo procede, si spera senza intoppi di sorta.

Vero anche che proprio Playground Games aveva del resto già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato». Staremo a vedere quindi cosa ci riserveranno i prossimi mesi, magari già in concomitanza con gli ormai imminenti The Game Awards.

Del resto, Xbox ha rimarcato più volte che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.

Parlando infine di un altro "grande assente", Matt Booty, presidente dei Game Content e Studios di Xbox, sembrerebbe aver già anticipato la finestra di lancio ufficiale di Hellblade 2.