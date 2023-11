Hellblade 2 avrebbe finalmente una finestra di lancio ufficiale

Dopo un lungo silenzio di Ninja Theory, forse l'ambizioso Senua's Saga Hellblade II potrebbe avere finalmente una finestra di lancio ufficiale per l'uscita su Xbox e PC, e non sembrerebbe nemmeno così distante.

Il successo ottenuto dal primo capitolo ha fatto di Hellblade II una delle esclusive più attese dai fan di casa Xbox, che già non vedono l'ora di provarlo gratuitamente al day-one tramite l'abbonamento Game Pass (lo trovate su Amazon).

Lo studio di sviluppo aveva già lasciato intendere che il secondo capitolo della saga era già giocabile internamente dall'inizio alla fine: una novità che sottintende l'ottimo stato avanzato dell'esclusiva.

In un'intervista rilasciata al canale YouTube The Fourth Curtain (via Pure Xbox), Matt Booty, capo dei Game Content e Studios di Xbox, ha sostanzialmente confermato questa tesi, anticipando anche quella che sarebbe a tutti gli effetti la finestra di lancio ufficiale di Hellblade II:

«Abbiamo l'obiettivo di realizzare un grande gioco — sapete, un nuovo lancio — e qualcosa di significativo per quattro volte all'anno. Quindi, ogni 3 mesi c'è qualcosa che faremo uscire. E credo che con Starfield, seguito da Forza Motorsport, e poi il prossimo anno avremo Ara: [History Untold] e Towerborne, mostrati alla Gamescom, abbiamo Hellblade 2 che uscirà dopo questi, ritengo che stiamo arrivando a quel punto».

Quello di Matt Booty era un discorso fatto in generale sulla programmazione dei tripla-A in casa Xbox, ma ha anche svelato che l'uscita di Hellblade 2 dovrebbe arrivare dopo Ara History Untold e Towerborne.

Se consideriamo infatti che è prevista un'uscita all'incirca ogni 3 mesi, anche per il prossimo anno, possiamo aspettarci che per il secondo capitolo di Senua sia prevista un'uscita entro la fine del 2024.

L'update che vi avevamo accennato di Ninja Theory lasciava sperare un'uscita nei primi mesi del prossimo anno, ma almeno adesso i fan avranno un'idea più precisa di cosa aspettarsi e da quando.

Vi ricordiamo che l'ultimo magnifico teaser trailer ufficiale è stato mostrato durante lo scorso Xbox Games Showcase: potete ritrovarlo nella nostra notizia dedicata.

Sarà anche un episodio molto diverso dal primo capitolo: il team di sviluppo ha già spiegato nel dettaglio tutte le novità più importanti.