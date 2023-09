Fable, il nuovo capitolo avrà un "pezzo" di Baldur's Gate 3

Fable è tornato a mostrarsi a uno degli ultimi eventi Xbox, andando così a ufficializzare nuovamente il ritorno della serie fantasy nata sulla prima console della Casa di Redmond.

Dopo i vecchi e indimenticati capitoli, che trovate su Amazon a ottimo prezzo, il nuovo episodio annunciato diversi anni fa sta per diventare realtà.

L'ultimo trailer ha mostrato il gioco in movimento, rigorosamente con grafica in-game, tra molti favorevoli e pochi contrari.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che il producer di Baldur's Gate 3 ha deciso di unirsi allo sviluppatore di Fable, Playground Games.

Come annunciato su LinkedIn, Ryan Clark, che ha lavorato per quattro anni presso Larian Studios come produttore, si è unito questo mese a Playground come Senior Producer.

Considerata l'ottima qualità di Baldur's Gate 3, questa è sicuramente una buona notizia per chi spera nella riuscita del prossimo capitolo della serie Fable, di cui siamo riusciti a vedere qualcosa di più solo pochi mesi fa (e di cui sicuramente vedremo altro nelle prossime settimane).

Anche se Baldur's Gate 3 ha quindi perso uno dei suoi produttori di punta, il gioco continuerà in ogni caso a risolvere i (pochi) problemi che ancora lo affliggono, oltre che aggiungere nuovi contenuti.

L'hotfix 7 è stato infatti pubblicato proprio ieri, 27 settembre, al fine di risolvere alcuni problemi di crash e di salvataggio, mentre la patch 3 è stata pubblicata la scorsa settimana per migliorare le prestazioni e aggiungere anche il supporto ufficiale per PC Mac.

Vero anche che proprio Playground Games aveva del resto già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».

Del resto, Xbox ha rimarcato più volte che gli sviluppatori del gioco non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.