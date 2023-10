Euronics anticipa il Black Friday con le sue offerte Black Star

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Black Star” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 11 ottobre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Hisense Mini-LED ULED 65U69KQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, anziché i soliti 1.149€ consigliati. Inoltre, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smart TV gaming, che trovate al seguente indirizzo.

Hisense Mini-LED ULED 65U69KQ, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Hisense Mini-LED ULED 65U69KQ si presenta come un'affascinante proposta nel mondo dell'home entertainment. Grazie alla sua tecnologia Mini-LED ULED, offre una qualità dell'immagine impressionante con colori vibranti e dettagli nitidi che trasformano ogni visione in un'esperienza coinvolgente. L'ampio schermo di 65 pollici offre una vista panoramica che cattura ogni dettaglio, rendendo questa TV un'opzione eccellente per gli appassionati di cinema e sport.

Attualmente, con una promozione in corso su Euronics, il prezzo della Hisense Mini-LED ULED 65U69KQ è notevolmente ridotto, rendendola un affare imperdibile per chi cerca un upgrade significativo della propria esperienza televisiva senza gravare troppo sul budget. Questa offerta è particolarmente allettante per chi desidera unire la qualità dell'immagine eccellente a funzionalità smart intuitive, tutto in un design elegante che completerà qualsiasi spazio abitativo.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo, nel quale potete trovare anche i migliori monitor gaming, seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.