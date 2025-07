Mario Kart World per Switch 2 è disponibile su Instant Gaming a 63,49€ invece di 80€, con uno sconto del 21%. Questa nuova esperienza di corsa vi porta in un mondo vasto e interconnesso dove potrete sfidare fino a 24 giocatori in gare intense. Scoprite la modalità Knockout Tour con percorsi consecutivi senza soste e la modalità Free Roam per esplorare liberamente, scattare foto e scoprire angoli nascosti del mondo di gioco.

Mario Kart World per Switch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart World per Switch 2 è l'acquisto ideale per gli appassionati di racing arcade che cercano un'esperienza di gioco rinnovata e coinvolgente. Con la possibilità di correre fino a 24 giocatori contemporaneamente e la nuova modalità Knockout Tour, questo titolo vi offrirà sfide intense e competitive. La modalità Free Roam permette inoltre di esplorare liberamente il mondo di gioco, rendendolo perfetto per chi ama scoprire ogni angolo nascosto e scattare foto con gli amici.

Questo gioco si rivolge sia ai veterani della serie che ai nuovi arrivati, grazie ai tracciati interconnessi che offrono un'esperienza di corsa senza interruzioni. Se siete alla ricerca di un titolo che unisca competizione e divertimento casual, Mario Kart World saprà soddisfare le vostre esigenze ludiche. L'offerta attuale su Instant Gaming vi permette di risparmiare sul prezzo originale, rendendo questo acquisto ancora più conveniente per aggiungere alla vostra collezione un racing game innovativo e divertente.

Su Instant Gaming trovate Mario Kart World per Switch 2 a 63,49€ invece di 80€, con uno sconto del 21%. Vi consigliamo questo acquisto perché rappresenta un'evoluzione significativa della serie Nintendo, offrendo un'esperienza di corsa completamente rinnovata con modalità innovative e la possibilità di gareggiare con molti più giocatori rispetto ai capitoli precedenti. Il prezzo scontato rende ancora più conveniente l'acquisto di questo titolo di punta per la nuova console Nintendo.

