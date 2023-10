Epic Games Store, ecco i giochi gratis di oggi (c'è un grande horror)

Oggi, 19 ottobre 2023, Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun genere.

In maniera differente rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche a prezzo davvero basso ) o PS Plus, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi.

Vi basterà quindi essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Sulle pagine di SpazioGames trovate inoltre la lista di tutti i giochi gratis di Epic Games Store dal 2018 ad oggi. Ora, il nuovo regalo odierno è disponibile per il download gratuito a partire da adesso e fino alle ore 17 del 26 ottobre prossimo.

A partire dalle ore 17 in punto di oggi sarà infatti possibile mettere mano, gratis, a The Evil Within, il celebre survival horror in terza persona sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda nel 2014, creato da Shinji Mikami (papà di Resident Evil).

Il secondo omaggio è Eternal Threads, ossia un rompicapo single player in prima persona dove la manipolazione del tempo, le scelte e le relative conseguenze giocano un ruolo chiave.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

