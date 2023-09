PlayStation Plus, ecco il primo gioco gratis di novembre

PlayStation Plus si aggiornerà anche ad ottobre con i nuovi giochi gratis, sebbene è già stato rivelato il primo titolo che farà capolino a novembre.

I giochi gratis, disponibili su PS4 e PS5 (che trovate su Amazon), sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella sua nuova versione.

Ottobre avrà infatti dalla sua titoli niente male, come vi abbiamo reso noto solo pochi giorni fa.

Senza contare che anche il mese settembre ormai agli sgoccioli non è stato assolutamente da meno, visto che la selezione di giochi gratis è stata notevole.

Ora, come reso noto via PlayStation Blog, Teardown arriverà al day one anche su PS Plus il 15 novembre.

«A maggio abbiamo annunciato che il nostro gioco di distruzione basato sui voxel sarebbe arrivato su PlayStation 5», ha dichiarato Marcus Dawson, CEO di Tuxedo Labs.

«Ora sono entusiasta di annunciare che Teardown arriverà su console il 15 novembre 2023, ed è nostro immenso privilegio annunciare che il gioco farà parte del catalogo giochi di PlayStation Plus fin dal day one (disponibile con le iscrizioni a PlayStation Plus Extra e Premium).»

E ancora: «Cogliamo inoltre l'occasione per annunciare una serie di nuove missioni, mappe, veicoli e altri contenuti in arrivo per Teardown nel corso del prossimo anno, insieme al primo season pass del gioco.»

