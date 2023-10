Steam offre gratis un RPG davvero oscuro (e in 2D), ma per poco

Ottobre si avvia alla conclusione e Steam ha deciso di mettere a disposizione per il download un gioco a costo zero, ma non per sempre.

La notizia arriva a breve distanza da altri sei giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo pochi giorni fa.

Advertisement

Questo, senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, segnalati sempre e solo sulle nostre pagine.

Ora, come riportato anche da GamingBible, se siete alla ricerca di un nuovo RPG d'azione, vi consigliamo di fare vostro Divilixa su Steam, visto e considerato che non sarà gratuito ancora per molto.

Sviluppato e pubblicato da Ice-Cold Shivering Studios, Divilixa è un Action-RPG in 2D. Viene descritto come «un gioco che parla di lotte, sacrifici e follia. Portate la guerra nel cuore del mondo sotterraneo. Combatti l'oscurità. Sii il salvatore».

Nei panni del protagonista, ci si risveglierà in un dungeon, pieno di non morti e mostri. Starà a voi combattere per uscire da questo inferno e allo stesso tempo cercare di scoprirne i segreti.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Al momento in cui scriviamo, Divilixa è free-to-play su Steam ma, come sottolineato dall'account Twitter/X SteamGamesPC, presto diventerà un titolo a pagamento. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, PlayStation Plus si è aggiornato anche ad ottobre con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

Ma non solo: a quanto pare per vedere i primi giochi gratis di Activision Blizzard sul catalogo di Xbox Game Pass dovremmo avere pazienza.

Infine, volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.