Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis per gli amanti della F1

Xbox Game Pass ha appena iniziato ufficialmente la distribuzione dei nuovi omaggi gratuiti per la seconda metà di ottobre: il primo gioco gratis annunciato nella nuova line-up è ufficialmente disponibile da questo momento, pensato appositamente per gli amanti della Formula 1.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno infatti divertirsi con F1 Manager 2023, l'ultima edizione del manageriale per le corse automobilistiche più famose e amate in tutto il mondo.

A differenza di F1 23 (che trovate invece su Amazon), il titolo di Frontier Developments vi permetterà di gestire in totale autonomia la vostra scuderia preferita della Formula 1, anche dalla fabbrica e i box, fino ad arrivare naturalmente alle gare vere e proprie.

La gestione del pilota è la vera novità di questa edizione: la psicologia del vostro campione, che potrebbe abbattersi facilmente dopo una giornata storta o degli errori, dovrà essere tenuta sotto controllo e dovrete essere abili nel saperli motivare a dovere.

Potrete anche scegliere di vivere la vostra carriera utilizzando i dati reali dell'attuale stagione di Formula 1, rendendo l'esperienza ancora più realistica: se siete iscritti a Xbox Game Pass e siete amanti delle corse sportive, si tratta dunque di un omaggio gratuito davvero molto interessante.

Potete già scaricarlo da questo momento su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma potrete anche sfruttare l'apposita versione cloud, se iscritti a Game Pass Ultimate, per giocarlo ovunque vogliate.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa produzione, prima di procedere al download, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione dedicata.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono attesi diversi omaggi molto interessanti per la prossima settimana: tra i tanti titoli che saranno messi a disposizione ci sarà anche Dead Space Remake, tramite EA Play e l'abbonamento Ultimate.

Ma non dimenticatevi di dare un'occhiata ai titoli che lasceranno il catalogo: tra i 5 giochi gratis che diranno addio a fine mese c'è perfino Persona 5 Royal.