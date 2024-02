Embracer abbandona altri studi, Star Wars KOTOR Remake e Borderlands tra le vittime

Continua il piano di Embracer di riduzione dei costi attraverso la vendita degli studi acquisiti, e stavolta tocca a Saber Interactive che, tra i tanti progetti, sta lavorando attualmente al remake Star Wars: Knight of the Old Republic.

L'atteso progetto è già in una situazione pericolosa, e questa notizia di certo non fa ben sperare per quanto riguarda il futuro prossimo del remake.

Embracer è stato al centro di un'annata molto turbolenta che ha portato la vendita di moltissimi studi, dopo acquisizioni milionarie, così come una serie di licenziamenti importanti.

Situazione talmente tesa che ha portato al licenziamento di figure apicali dell'azienda lo scorso anno, e che sembra essere ben lontana dalla conclusione.

Come riporta Jason Schreier in un report esclusivo su Bloomberg, Embracer è in procinto di vendere Saber Interactive per $500 milioni.

Saber diventerà un'azienda privata con circa 3.500 dipendenti, ha affermato la fonte di Schreier vicina alla situazione, che ha chiesto di non essere identificata riguardo a informazioni non pubbliche. Questa è, al momento, la manovra più imponente tra quelle che Embracer ha avviato negli ultimi anni.

La società prevede di continuare a sviluppare Star Wars KOTOR Remake, ma la situazione è sicuramente turbolenta e non è scontato che lo sviluppo possa proseguire serenamente.

In un successivo scambio di battute con un follower che menzionava Gearbox come prossimo obiettivo di vendita di Embracer, Schreier ha commentato con un laconico «rimani sintonizzato», lasciando intendere che potrebbero arrivare news del genere anche per lo studio autore di Borderlands.

Moltissimi studi sono stati colpiti dai licenziamenti di Embracer, dagli autori di Neverwinter all'interno gruppo di sviluppatori che ha prodotto le IP più importanti dell'azienda.

Al momento non è possibile capire con esattezza il destino di Star Wars KOTOR Remake che, in ogni caso, rimane in sviluppo e non è stato ancora cancellato.