Star Wars KOTOR Remake non è stato ancora cancellato

Alla fine potrebbe esserci ancora qualche speranza per il remake di Star Wars Knights of the Old Republic su PS5, nonostante diverse indiscrezioni sembrassero averlo ormai dato per spacciato.

Ricordiamo che il capitolo originale è considerato ancora oggi uno dei più apprezzati adattamenti della saga di Star Wars nei videogiochi e, nonostante il lancio di tanti altri titoli di successo (come Jedi Survivor, che trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) è considerato come uno dei migliori titoli di sempre per un appassionato di Guerre Stellari.

Sfortunatamente, fin dal suo annuncio lo sviluppo si è rivelato essere abbastanza problematico e nelle scorse ore sembrava che la proverbiale corda si fosse spezzata: il giornalista Jeff Grubb sosteneva che nessuno ci stesse più lavorando, portando ormai molti fan a piangerne la "scomparsa".

A riaccendere le speranze ci ha però pensato il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, le cui anticipazioni si sono sempre rivelate particolarmente affidabili, che ha sottolineato di aver già ricevuto conferme da almeno due sviluppatori sul fatto che la produzione di Star Wars KOTOR Remake non è affatto stata interrotta.

Schreier ha però voluto allo stesso tempo frenare l'entusiasmo degli appassionati, sottolineando che un conto è evidenziare che c'è ancora chi ci stia lavorando, un altro è garantire che il gioco possa effettivamente vedere la luce e di non sapere se effettivamente lo sviluppo potrà essere completato.

Che ci siano dei problemi nello sviluppo è infatti ormai assodato, ma sembra che Saber Interactive — che ricordiamo aver sostituito Aspyr, dopo che Embracer e Disney non sarebbero rimaste soddisfatte del loro operato — non abbia ancora gettato la spugna.

C'è dunque ancora qualche speranza di poter vedere Star Wars KOTOR Remake, anche se ridotta al lumicino: continueremo a monitorare attivamente tutti gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati non appena avremo novità al riguardo.

Nel frattempo, se volete godervi nuovamente — o scoprire per la prima volta — il capolavoro originale, vi ricordiamo che Knights of the Old Republic è disponibile gratis su Prime Gaming.