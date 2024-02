Elden Ring subisce un "cambio di proprietà": problemi per Shadow of the Erdtree?

Da molti mesi i fan attendono la data per Shadow of the Erdtree, la quale latita ancora, ma a quanto pare in queste ore è emersa una notizia lato Elden Ring che preoccuperebbe i fan.

A seguito di una recente mini patch per Elden Ring sbucata online pochi giorni fa, sembrava che il lancio del DLC fosse imminente, ma così non è stato.

Sebbene fossero in molti a pensare che proprio questo mese poteva avvenire la release di Shadow of the Erdtree, ora è arrivato un aggiornamento piuttosto importante.

Come riportato anche da GamesRadar, lo sviluppatore FromSoftware è ora pienamente proprietario del marchio del suo open world Elden Ring, dopo averne precedentemente condiviso la proprietà con il publisher Bandai Namco.

Le modifiche ai registri del marchio sono entrate in vigore lo scorso anno, il 24 aprile 2023, anche se i siti web governativi nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno riflesso il "cambio di proprietà" solo di recente.

Bandai Namco è ancora attiva nella pubblicazione e Shadow of the Erdtree è stato evidenziato nell'ultimo rapporto sui guadagni, quindi questo passaggio di proprietà legale non cambia nulla nell'immediato e non rappresenta un problema per il DLC.

Sebbene Bandai Namco non sia del tutto fuori dai giochi - l'azienda ha persino aggiornato la playlist di Elden Ring su YouTube di recente - questo cambio di proprietà potrebbe dimostrare le sempre crescenti ambizioni di From.

Lo studio ha recentemente pianificato di espandersi, potenzialmente preparandosi ad auto-pubblicare i suoi futuri titoli dopo gli investimenti di Sony e Tencent.

La società madre di FromSoftware ha persino menzionato l'intenzione di dare il via all'autopubblicazione dei giochi dello studio nei prossimi anni, dopo aver concluso accordi con Sony (che possiede l'IP di Bloodborne), Activision (che ha pubblicato Sekiro al di fuori del Giappone) e, naturalmente, Bandai Namco (Armored Core, Dark Souls).

Vedremo quindi come questo influirà sui futuri giochi dello studio, se mai lo farà. Ad ogni modo, il DLC Shadow of the Erdtree è presumibilmente il prossimo progetto in uscita dello studio.

