Elden Ring, nuovo aggiornamento a sorpresa (ma c'è una brutta notizia)

La data per il DLC Shadow of the Erdtree latita ancora, ma a quanto pare in queste ore è stato rilasciato un nuovo update per Elden Ring.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate ) è ancora molto giocato, tanto che sono in molti ad aspettare al varco nuovi contenuti.

Al momento, però, solo i modder sono intervenuti in tal senso, come la mod che ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, è stata rilasciata una nuova patch per Elden Ring, ma i fan in cerca di nuove informazioni su Shadow of the Erdtree rimarranno probabilmente delusi.

Nelle note della patch 1.10.1 FromSoftware ha annunciato che il software anti-cheat del gioco è stato aggiornato "per supportare l'aggiornamento del sistema operativo di Steam".

Lo studio afferma che "continuerà a fornire aggiornamenti migliorativi" in modo che i giocatori possano "godersi Elden Ring in modo più confortevole", ma per il resto non c'è letteralmente nient'altro in queste note della patch.

Ovviamente, la speranza è che ogni nuovo aggiornamento di Elden Ring apra la strada all'imminente DLC, ma anche stavolta non sembra essere il caso.

È abbastanza chiaro che questo aggiornamento è stato in linea con le modifiche apportate a Steam, non con Elden Ring stesso. Il lavoro su Shadow of the Erdtree sta ovviamente continuando, ma per ora non ci resta che attendere.

Restando in tema, una nuova mod per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Ma non solo: qualcuno è riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, e a quanto pare il gioco non sembra essere per niente male.

Parlando invece di curiosità, dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco targato From ha fatto una scoperta che potrebbe rendere molto più facile l'identificazione dei muri illusori.