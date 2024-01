Elden Ring: Shadow of the Erdtree potrebbe avere una data

La data per Shadow of the Erdtree è ancora ignota, ma a quanto pare in queste ore è spuntato un nuovo indizio sul DLC di Elden Ring.

Il souls di FromSoftware (che trovate a prezzo basso ) ha un gran numero di fan, i quali aspettano a braccia aperte il nuovo contenuto scaricabile.

Advertisement

Ora come ora, solo i modder - che hanno reso il gioco un po' più simile a Sekiro - sono stati in grado di aggiungere cose.

Ora, dopo la nuova mini patch per Elden Ring sbucata online pochi giorni fa, sembra che l'uscita di un controller a tema possa coincidere col lancio del DLC.

Il 25 febbraio dovrebbe infatti essere la data scelta per il rilascio del pad e, parallelamente, di Shadow of the Erdtree (via VideoGamer).

Tempo fa su ResetEra si parlava del fatto che il controller sarebbe stato disponibile proprio a febbraio 2024 e che i giocatori avrebbero dovuto sincronizzarsi con l'uscita dell'espansione di Elden Ring.

Naturalmente, c'è un forte scetticismo al riguardo, dato che il 25 febbraio cade di domenica e sia i giochi che i contenuti scaricabili vengono solitamente lanciati durante la settimana piuttosto che nel weekend.

È possibile quindi che la fuga di notizie sia del tutto falsa, oppure che il contenuto scaricabile Shadow of the Erdtree possa uscire leggermente prima o dopo il lancio del controller. Ovviamente vi terremo aggiornati nel caso in cui vi fossero novità.

Nell'attesa, una nuova mod per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Oltre al fatto che qualcuno è riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, incredibile ma vero.

Infine, parlando di curiosità, sembra che dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco di From abbia fatto una scoperta che renderebbe molto più facile l'identificazione dei muri illusori.