Elden Ring, qualcuno ha reso la visuale di gioco più bella

La data per il DLC Shadow of the Erdtree, annunciato lo scorso febbraio, continua a farsi attendere, ma gli appassionati di Elden Ring non hanno mollato il gioco base, anche grazie a mod di vario tipo.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate ) è infatti ancora molto apprezzato, tanto che sono in molti a rendere il titolo a suo modo ancora più bello da giocare.

Basti pensare infatti che, dopo una mod che ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro, è il turno di una nuova aggiunta niente male.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "SchuhBaum" ha rilasciato una nuova mod per Elden Ring che permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Questo migliorerà notevolmente la vostra esperienza di gioco, quindi assicuratevi di scaricarla, ovviamente in forma gratuita, a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, Elden Ring non permette di muovere la telecamera quando si è bloccati su un avversario. Questo può essere frustrante, soprattutto se si gioca su PC con il mouse.

Con questa mod, però, è possibile risolvere il "problema". Non solo, visto che la stessa mod include anche altre modifiche e cambiamenti, come il modo in cui vengono selezionati i bersagli del lock-on.

Si tratta di un miglioramento niente male, tanto che sarebbe bello se FromSoftware lo aggiungesse al gioco con un aggiornamento futuro (non dimentichiamo che Elden Ring riceverà un'espansione ufficiale nel 2024, quindi incrociamo le dita e speriamo che il team prenda appunti).

Restando in tema di curiosità legate al gioco, la superstar della WWE Randy Orton avrebbe pagato 1.000 dollari per le rune di Elden Ring.

Ma non solo: dopo oltre 700 ore di gioco, un fan di Elden Ring ha fatto una scoperta che potrebbe rendere molto più facile l'identificazione dei muri illusori.