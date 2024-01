C'è un gioco che sembra un mix tra Elden Ring e Bloodborne, e potete provarlo gratis

Elden Ring e Bloodborne sono due dei soulslike più amati di sempre, e ora c'è un gioco che sembra voler provare a prendere il meglio da entrambi i titoli.

Del resto, sia l'avventura nell'Interregno (che trovate su Amazon) che quella a Yharnam sono due dei migliori giochi di FromSoftware.

Advertisement

Considerando anche che il DLC di Elden Ring si sta ancora facendo desiderare, qualcuno deve pur ingannare l'attesa.

Ebbene, questo gioco - con demo gratuita - su Steam è quanto di più vicino a una combinazione tra Elden Ring e Bloodborne (via GamingBible): stiamo parlando di The Unfettered.

The Unfettered è un gioco di ruolo d'azione di prossima uscita, sviluppato con passione da Trender Software con un team di 15 persone su Unreal Engine 4.

La vicenda ruota attorno a una guerriera misteriosa ricercata per anni come "prescelta" dagli dei, la quale ha il compito di combattere i mostri sotterranei che hanno trasformato il mondo in una terra in rovina.

La data di uscita definitiva del gioco, previsto per PC, non è ancora stata stabilita. Poco sopra trovate in ogni caso un trailer per farvi un'idea di ciò che vi aspetta.

Naturalmente, chi non ha ancora avuto il piacere di giocare a Bloodborne e/o a Elden Ring, deve assolutamente rimediare prima di pensare di mettere mano a giochi simil

Se volete vedere cosa vi aspetta nel mondo oscuro e inospitale di The Unfettered, sappiate che la demo è scaricabile gratuitamente a questo indirizzo. Vi auguriamo buon divertimento.

Restando in tema, una nuova mod per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Ma non è tutto: qualcuno è infatti riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, e a quanto pare questa versione "portatile" non sembra essere per niente male.