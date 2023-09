DualSense Galactic Purple per PS5 con uno sconto del 33%! Il più basso di sempre!

Se stavate pensando di acquistare un nuovo controller DualSense così da giocare ai titoli multiplayer in locale con i vostri amici e magari lo desiderate di una colorazione diversa da quella standard, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il bellissimo DualSense in colorazione Galactic Purple al prezzo più basso di sempre!

Infatti, il controller DualSense in colorazione Galactic Purple, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 74,99€, con uno sconto del 33%.

Il controller DualSense in colorazione Galactic Purple non è solo un piacere per gli occhi con il suo design raffinato ed elegante ispirato allo spazio cosmico, ma è anche un concentrato di tecnologia che eleverà la vostra esperienza di gioco. I toni di viola mescolati con dettagli in nero rendono questo controller un vero gioiello estetico, ideale per i giocatori che cercano di combinare stile e funzionalità.

Uno degli aspetti più notevoli del controller DualSense Galactic Purple è senza dubbio il feedback aptico avanzato, che vi farà sentire ogni azione del gioco come mai prima d'ora. Grazie agli attuatori doppi che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione, ogni colpo, esplosione o movimento è replicato nel controller con una fedeltà sorprendente.

Con un sensore di movimento integrato e un design ergonomico che minimizza l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco, questo controller è perfetto per i giocatori che cercano l'immersione totale. E la buona notizia è che adesso è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre!

