Dove sarà ambientata Fallout Stagione 2? Rispondono i creatori

Lo show televisivo di Fallout è stato rinnovato per una seconda stagione, la quale è già molto attesa dai fan.

Ispirata anche a un titolo come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva), la serie TV Prime Video tornerà.

Advertisement

Ora che la seconda stagione di Fallout è stata quindi confermata, è tempo di scoprire cosa offrirà.

Da quello che sappiamo, è già stato suggerito che i Deathclaws faranno parte della nuova stagione, sebbene a parlare di ciò che sarà ci pensano i creatori dello show.

Attenzione, seguono spoiler: come riportato anche da WindowsCentral, nel finale della prima stagione, c'è un'ovvia allusione ad almeno un luogo che potremmo visitare in seguito. Stiamo parlando, ovviamente, di New Vegas.

A questo proposito, in una nuova intervista con la redazione di GQ, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno fatto un po' di chiarezza, confermando tra le righe la presenza della location in questione.

«Speriamo di poter replicare la cosa in un'altra area che abbiamo lasciato intendere nel finale della prima stagione [il riferimento è a New Vegas, NdR]. Tutto ciò che vogliamo che il pubblico sappia è che le cose sono successe, in modo che non ci si aspetti di riprendere la serie nella seconda stagione, seguendo uno dei tanti finali canon che dipendono dalle scelte fatte quando si gioca [a Fallout].»

Fallout: New Vegas è riconosciuto come il miglior gioco della serie (ancora oggi giocatissimo), e vedere che si è già pensato a includerlo a suo modo nella Stagione 2 della serie Prime Video alza sicuramente l'asticella.

Restando in tema, gli spettatori più attenti della serie TV di Fallout hanno notato un Easter Egg che rimanda al gioco di ruolo originale di Interplay del 1997.

Per concludere, il Ghoul di Walton Goggins non è basato su nessun personaggio di Fallout, ma i fan si sono chiesti se lo avessimo già incontrato nella saga videoludica.