Fallout Stagione 2 avrà una cosa che manca alla Stagione 1

Anche se la serie di Fallout non è stata ufficialmente rinnovata da Prime Video per una seconda stagione, il produttore esecutivo Jonathan Nolan e i co-showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno dichiarato di avere già delle idee pronte per la prossima puntata dell'adattamento del videogioco, compresi un paio di elementi che i fan del gioco troveranno sicuramente eccitanti.

La prima stagione, ispirata al franchise Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) ha infatti lasciato il segno.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto raccontato a chiare lettere che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, dopo che già il finale della Stagione 1 "spoilera" a suo modo la location principale dell'eventuale Stagione 2, è tempo di scoprire i primissimi dettagli sul prossimo show.

Nolan, che ha esperienza nella creazione di una narrazione seriale per più stagioni con Westworld, ha detto che si è già parlato del futuro di Fallout, pur concentrandosi sulla realizzazione della migliore Stagione 1 possibile.

«La sfida, soprattutto in televisione, sta nel successo, nella speranza di poter ripartire. Ma credo che la realtà sia che la strategia migliore sia quella di concentrarsi sulla realizzazione di una stagione straordinaria e se c'è l'opportunità di continuare, e c'è un interesse sufficiente, allora si ha la possibilità di andare oltre», ha detto Nolan a TheWrap quando gli è stato chiesto di una possibile Stagione 2 di Fallout.

«Ma credo che allo stesso tempo sarebbe negligente, quasi irresponsabile, non aver iniziato a parlare di dove la storia potrebbe portarci. Quindi abbiamo parlato fin dall'inizio di come si sarebbe sviluppata ed evoluta nelle stagioni successive, se fossimo stati così fortunati».

Quando gli è stato chiesto di parlare di piani specifici, Nolan ha rivelato che, pur essendo "entusiasta" di raccontare una storia originale nell'universo di Fallout, c'è «un luogo in particolare che mi sta a cuore e che sarei entusiasta di esplorare se ne avessimo la possibilità».

Sebbene non abbia voluto rivelare tale luogo, scommettiamo che si tratti di New Vegas, direttamente da Fallout: New Vegas.

Inoltre, negli ultimi istanti del finale, agli spettatori viene mostrato lo scheletro di una creatura gigante con corna e zanne, il primo accenno a un Deathclaw, mostro ben noto ai fan ma assente dalla Stagione 1.

«Volevamo avere dei Deathclaw, ma non era nostra intenzione sprecarlo. È un pezzo monumentale», ha dichiarato sempre a TheWrap Graham Wagner, che ha parlato della possibilità di includere la creatura nella prima stagione.

«Volevamo conservare qualcosa per la seconda stagione per poterla realizzare in modo adeguato, senza aggiungerla all'enorme costruzione del mondo che abbiamo dovuto fare già nella prima serie. Quindi, nella Stagione 2, siamo davvero entusiasti di poter affrontare finalmente uno degli elementi più iconici dei giochi».

Quando si è trattato di pianificare la prima stagione, il co-showrunner Geneve Robertson-Dworet ha ammesso che il primo istinto è stato quello di adottare un "approccio alla cucina", ma alla fine si sono resi conto che non ci sarebbe stato abbastanza spazio per includere 25 anni di mitologia in uno show di otto ore.

Anche se Prime Video non ha ancora dato luce verde alla seconda stagione di Fallout, il suo arrivo è abbastanza scontato.

Nell'attesa di scoprirlo, recuperate i migliori e peggiori capitoli della serie di Fallout nella nostra classifica.