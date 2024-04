La Fallout-mania esplode: c'è la fila per giocare New Vegas

Aprile è il mese di Fallout ed è tutto merito di Amazon Prime Video che, con la serie TV di grande successo, ha dato una nuova vita al franchise di Bethesda, anche a New Vegas che ora si ritrova una fila di giocatori in attesa.

Nonostante il titolo sia anche presente nel catalogo di Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), ci sono tanti giocatori che stanno facendo davvero fatica a giocare.

Come riporta The Gamer, i giocatori PlayStation che vogliono recuperare Fallout New Vegas devono ricorrere allo streaming che, ovviamente, è stato preso di mira da tutti.

Visto che PS5 non può riprodurre i giochi PS3 in modo nativo, gli utenti possono giocare New Vegas unicamente sfruttando il cloud streaming dei giochi di vecchia generazione.

Ma, essendo appunto uno streaming, i server sono limitati e in questi giorni stanno andando in sovraccarico per via della Fallout-mania esplosa dopo l'uscita dello show di Prime Video.

Al momento non sono tantissimi i fan ad essere stati costretti a rimanere in fila, ma è senz'altro una situazione frustrante e surreale, va detto. Anche perché è necessario un abbonamento a PlayStation Plus Extra o Premium per usufuire dello streaming, per aggiungere il danno alla beffa.

Di fatto è un ulteriore problema della preservazione dei videogiochi, che per altro Xbox stessa sta affrontando con un team dedicato al recupero e conservazione delle produzioni videoludiche.

In ogni caso la Fallout-mania è definitivamente esplosa (!), perché la richiesta dei fan nei confronti della saga di Bethesda sta mandando in crash anche i siti dedicati alle mod, talmente è il flusso di utenti.

D'altronde le vendite ci avevano fatto capire fin da subito quale sarebbe stato l'andazzo per Fallout in queste settimane, visto che quasi il 50% dei giochi venduti negli ultimi tempi sono della saga di Bethesda.