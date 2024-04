Fallout, il Ghoul della serie TV potrebbe essere apparso nei giochi

La serie TV di Fallout ha lasciato i fan e non solo piacevolmente colpiti dalla qualità della messa in onda.

Sia i fan di giochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) che quelli che si sono avvicinati al franchise solo ora, hanno trovato davvero ottima la serie TV Prime Video.

Adesso, tra un Easter Egg e l'altro, i fan di Fallout hanno notato una somiglianza tra un personaggio di Fallout: New Vegas e uno dei protagonisti della serie TV, ossia il Ghoul.

Come riportato anche da GamesRadar, sebbene il Ghoul di Walton Goggins non è basato su nessun personaggio del franchise di Fallout, alcuni spettatori si sono chiesti se lo avessimo già incontrato nella saga videoludica.

Su Reddit, un giocatore ha fatto notare che il Cooper Howard di Goggins, che ha lavorato come attore nei film western, nelle scene di flashback assomiglia moltissimo a Victor.

Per chi non lo sapesse, la cosiddetta IA Securitron è un pilastro di Fallout: New Vegas e appare del tutto simile a un cowboy sui bot di sicurezza del Mojave nel 2281.

La somiglianza tra i due è piuttosto sospetta, tanto che altri fan sono intervenuti con le loro teorie su come Ghoul e il personaggio di New Vegas potrebbero essere collegati.

«Questa è... la migliore teoria sulla serie che ho sentito finora», si legge in uno dei commenti al post.

La teoria suggerisce che potrebbe trattarsi di Cooper Howard, e ciò è tutto merito del personaggio di Matt Berry, Sebastian Leslie (attenzione, seguono spoiler sulla serie Amazon).

In una scena di flashback durante il sesto episodio, Leslie dice a Howard che la Vault-Tec lo ha pagato per dare voce alla serie di robot Mister Handy.

Per questo motivo, Leslie è la voce di Codsworth in altre parti della serie. Dato che Howard sembra aver lavorato più volte con la Vault-Tec, potrebbe tranquillamente aver fatto la stessa cosa per la voce di Victor.

Dato che il finale della prima stagione sembra aver anticipato New Vegas come la location principale della seconda stagione di Fallout, magari ne sapremo di più prossimamente.

Restando in tema, attraverso la serie di Amazon Prime Video, molti hanno scoperto i Ghoul di Fallout: ma chi sono e come sono diventati così, secondo la saga videoludica? Ve lo diciamo noi.