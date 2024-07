Dopo Baldur's Gate 3, Neil Newbon sa già in che giochi vorrebbe comparire

Baldur's Gate 3 ha permesso a tanti personaggi di entrare nella storia dell'immaginario videoludico, tra cui ovviamente l'Astarion di Neil Newbon che, dopo la fine del suo lavoro sul titolo di Larian, ha già le idee chiare su quello che sarà il suo futuro.

Già in alcune occasioni Neil Newbon ha espresso la volontà di poter interpretare Astarion in ogni modo possibile, anche i più assurdi, sebbene sarà difficile poter vedere il vampiro nuovamente in azione.

E ora l'attore ha almeno alcune preferenze rispetto a studi di sviluppo e giochi in cui vorrebbe comparire (tramite Dualshockers).

Newbon ha recentemente espresso il desiderio di lavorare con alcune delle più grandi case di sviluppo di videogiochi, tra cui Naughty Dog e Sony Santa Monica. Inoltre, in una recente intervista, l'attore ha parlato della sua passione per la serie Fallout (che poteva essere un gioco di Larian, per altro) e della sua esperienza con la mega mod Fallout London, in cui interpreterà un personaggio, esprimendo il desiderio di collaborare anche con Bethesda.

L'interprete di Astarion ha dichiarato di voler esplorare nuove opportunità nel settore, citando specificamente il desiderio di lavorare con i team dietro titoli iconici come God of War e The Last of Us. «Adoro Fallout, mi piacerebbe fare qualcosa con Bethesda», ha affermato Newbon, evidenziando la sua apertura a progetti sia grandi che piccoli, purché siano caratterizzati da storie coinvolgenti e personaggi affascinanti.

Chissà in che altro ruolo iconico rivedremo Neil Newbon, sebbene Baldur's Gate 3 farà ancora parlare di sé per un bel po', come dimostrano le missioni che emergono di tanto in tanto.

Neil Newbon sarà senz'altro alla Milan Games Week & Cartoomics 2024, e non sarà affatto l'unico attore di Baldur's Gate 3 ad arrivare all'evento milanese.

