Baldur's Gate 3 ci lascerà, ma Astarion non vuole dire addio

È ormai passato quasi un anno dal lancio definitivo di Baldur's Gate 3: Larian Studios ha ammesso a più riprese di voler già iniziare a pensare ai suoi prossimi titoli e che, per questo motivo, non restano ancora molte patch su cui lavorare.

Una di quelle più importanti sarà la Patch 7 che, pur non essendo ancora l'ultima, implementerà molte delle feature più richieste dai fan e alcune di quelle promesse fin dal day-one, segnando una strada decisamente importante verso la "fine" di questa grandissima produzione.

Ma c'è qualcuno in particolare che non è ancora pronto ad abbandonare questo fantastico mondo: si tratta di Neil Newbon, l'interprete di Astarion che non vuole rinunciare al suo popolarissimo personaggio.

In un'intervista rilasciata al canale YouTube dei BAFTA (via Game Rant), l'attore ammette di essere prontissimo a tornare a dare la voce al suo affascinante vampiro in Baldur's Gate, in qualunque modo possibile, anche quelli più improbabili:

«Adorerei interpretare di nuovo Astarion in qualche modo... Che sia in live-action o in un videogioco, non mi importa. Anche una pubblicità per un succo d'uva, non lo so, qualunque cosa».

Insomma, nonostante Larian Studios abbia intenzione di lasciarsi l'universo di Dungeons & Dragons alle spalle, lo stesso non si può dire di Neil Newbon, che è pronto a tornare in Baldur's Gate (trovate i primi capitoli su Amazon) nei panni di Astarion, con o senza gli sviluppatori originali.

L'attore ha ammesso in più occasioni di aver amato lavorare su questo personaggio e, vista la sua popolarità, è facile immaginare come mai non sia affatto semplice lasciarsi semplicemente tutto questo alle spalle dopo anni di fatica.

In ogni caso, il team di sviluppo ha già ribadito di voler andare avanti per la propria strada, iniziando i lavori per il suo prossimo misterioso progetto.

Nel frattempo, la community sta continuando a scoprire segreti impensabili, come nuove missioni secondarie progettate appositamente come failsafe nel caso qualcuno decida di privarsi di oggetti importanti in modi assurdi.