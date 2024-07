Il party di Baldur's Gate 3 alla Milan Games Week & Cartoomics si allarga: annunciati i nuovi ospiti

Per i fan di Baldur's Gate 3 la Milan Games Week & Cartoomics 2024 sarà un evento probabilmente da non perdere, perché dopo la già annunciata presenza di Neil Newbon ci saranno altri membri del cast del titolo di Larian a calcare le scene della kremesse milanese.

L'interprete del fascinoso Astarion è stato infatti il primo ospite annunciato per la Milan Games Week & Cartoomics 2024, e non sarà affatto l'unico a quanto pare.

All'evento milanese saranno infatti presenti per tutto il weekend alcuni dei più iconici protagonisti del titoli di Larian, oltre al già citato Newbon.

A fianco del vampiro britannico ci saranno Jennifer English e Devora Wilde, attrici che hanno interpretato rispettivamente l’affascinante Cuorescuro e la fiera guerriera Lae’zel. Completa la squadra di ospiti d’onore Aliona Baranova, voce del piccolo scoiattolo Corinna e Performance Director dell’ultimo capolavoro di Larian Studios.

Un momento davvero speciale per tutti i fan e gli appassionati videogiocatori, che avranno senz'altro l'occasione di scambiare qualche parola con questi straordinari attori e, in generale, incontrare alcuni degli artefici dello straripante successo di Baldur's Gate 3.

Se volete approfittare di questa occasione per conoscere questi ospiti d'eccezione vi ricordiamo che Milan Games Week & Cartoomics 2024 si terrà dal 22 al 24 novembre, nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 e nell’imponente Auditorium di Fiera Milano (Rho).

Per altro, Milan Games Week & Cartoomics 2024 accoglierà anche nomi del calibro di Shinji Mikami, proprio quel Shinji Mikami autore di Resident Evil e The Evil Within (lo trovate su Amazon), che sarà allo stesso modo all'evento italiano nelle stesse giornate.

I biglietti sono già in vendita, li potete prendere qui, con vari tier per chi acquista i differenti biglietti.

Nel frattempo Baldur's Gate 3 si aggiorna ancora, e Larian ha già dichiarato che la Patch 7 non sarà affatto l'ultima per il kolossal fantasy.