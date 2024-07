Baldur's Gate 3 non smette di stupire: scoperte nuove missioni secondarie

Baldur's Gate 3 ha meritatamente vinto numerosi premi — al punto da diventare ironicamente «un problema» — per via della sua estrema rigiocabilità, grazie a numerosi dialoghi e missioni che mettono sempre al primo posto le scelte dei giocatori.

Anche quando queste decisioni non potrebbero mai essere prese durante un playthrough normale come ad esempio decidere di gettare via alcuni specifici oggetti necessari per poter arrivare al finale.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate ha pensato bene di introdurre numerose failsafe per assicurare ai fan il regolare svolgimento di gioco, anche dopo azioni che normalmente sarebbero impensabili.

Una di queste riguarda le Netherstones dei tre eletti, le pietre senza le quali sperare di poter sconfiggere una volta per tutte l'Assoluta sarebbe assolutamente impossibile.

Ma cosa succederebbe se un giocatore, preso da un momento di rara follia, decidesse di gettare via quelle pietre dentro un palazzo pronto ad esplodere?

Contrariamente a quanto sarebbe lecito immaginarsi, ciò non corrisponderà affatto ad un game over istantaneo: lo youtuber Proxy Gate Tactician ha infatti scoperto che Larian ha preparato alcune missioni secondarie in Baldur's Gate 3, per consentire ai fan di rimediare a questo errore (via PC Gamer).

Qualora aveste deciso di gettare le gemme all'interno del Palazzo di Ferro poco prima che saltasse in aria, potrete recuperarle alle banchine presenti a sudest della Città Bassa, durante l'assalto dei Sahuagin che si verificherà di default.

Qualora li abbiate già sconfitti, potrete semplicemente riacquistarle da un vecchio pescatore per una piccola somma d'oro. E se lo aveste già ucciso in precedenza — e non vogliamo indagare sui motivi per il quale avreste voluto farlo — allora basterà recuperarle dal corpo di un pesce morto in quella stessa area.

La sidequest più interessante si verificherà però se deciderete di gettare le gemme all'interno della Fonderia delle Sentinelle d'Acciaio: pochi istanti più tardi troverete un gruppo di Kobold che riuscirà a recuperarle dalle macerie.

A quel punto avrete 5 turni per ucciderli tutti e recuperare il vostro bottino: qualora falliste, vi comparirà una schermata di Game Over che sottolinea come le Netherstones sono andate perdute.

Insomma, Baldur's Gate 3 non smette ancora di stupire a distanza di quasi un anno dal lancio, con altri obiettivi e missioni secondarie da scoprire. Anche se è evidente che siano nascosti per buonissimi motivi.

Ricordiamo che Larian Studios ha già annunciato l'arrivo di un'ambiziosissima Patch 7, ma non sarà ancora l'ultimo aggiornamento di gioco.