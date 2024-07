La politica è entrata letteralmente in Fallout London

Fallout 4, così come la serie di Bethesda in generale, ha sempre voluto dare ben più di una spallata al mondo reale, tra satira e comicità o semplici riferimenti, e Fallout London sembra non voler fare di meno con la presenza di John Bercow.

John Simon Bercow è un politico britannico, iscrittosi nel 2021 al Partito Laburista, da cui è stato sospeso nel 2022. È stato eletto Speaker della Camera dei comuni il 22 giugno 2009 e rieletto il 18 maggio 2010, e a quanto pare riprenderà il suo "ruolo" della carriera anche in Fallout London.

Ad annunciarlo è il responsabile del progetto, Dean Carter (tramite VG247), spiegando i dettagli del coinvolgimento del politico.

«Immagina di essere Fallout: London e di sentirti così fortunato ad avere tutti i talentuosi doppiatori nella squadra», spiega Carter ricordando di essersi accaparrato Neil Newbon (lo sapete che sarà in Italia?) da Baldur's Gate 3, e altri talenti come due attori da Doctor Who:

«Ma la ciliegina sulla torta? Chi meglio di una versione robot può rappresentare la versione modificata del Presidente della Camera. Doppiato dallo stesso John Bercow.»

Bercow interpreterà infatti il suo stesso ruolo, ma in forma di robot, all'interno di una costruzione della Camera nella Londa post-apocalittica della mod di Fallout 4.

Un'aggiunta davvero interessante che rende Fallout London ancora più attinente con la realtà, o almeno una realtà alternativa, creando un asse metanarrativo molto divertente.

Mentre Fallout 4 (lo trovate su Amazon) è tornato clamorosamente di moda quest'anno grazie al successo della serie TV di Prime Video, di questa mod si parla da tanto tempo ed è ora di giocarla.

Sembra mancare davvero poco all'uscita, letteralmente un tasto da premere. Dovrà farlo GOG che, guardando le build promosse da Fallout London, dovrà scegliere quella adatta e pubblicarla. Nel frattempo assicuratevi che la vostra copia di Fallout 4 sia pronta per ricevere la mod, perché ci sarà una piccola procedura da avviare.