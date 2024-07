Un Fallout dagli autori di Baldur's Gate III? Poteva succedere, per Larian

Se, innamorati dell'approccio ruolistico di Baldur's Gate III e investiti dalla febbre recente di Fallout vi siete domandati come sarebbe un Fallout firmato da Larian, sappiate che è qualcosa che si è quasi realizzato.

A rivelarlo è stato Swen Vincke, CEO del team belga autore del GOTY 2023, che nel corso di una intervista concessa alla rivista EDGE (via GamesRadar) ha parlato delle opzioni che Larian ha valutato di inseguire, prima di ottenere la luce verde per occuparsi del nuovo Baldur's Gate.

Advertisement

Inizialmente, già nel 2014 Larian aveva cercato di avvicinare il franchise di Baldur's Gate, ma era stato respinto da Wizards of the Coast per mancanza di esperienza.

Dopo essere rimasta impressionata da Divinity: Original Sin 2, però, la compagnia tornò sui suoi passi e propose a Larian di occuparsi di Baldur's Gate 3. L'idillio si concretizzò nel 2016 e sappiamo tutti molto bene (per fortuna!) a cosa ha portato.

Tuttavia, Larian in quel momento si stava muovendo per capire quali altri franchise avrebbe potuto provare a vedersi affidati per lo sviluppo di un nuovo capitolo. E tra questi figurava anche Fallout, insieme a un altro signore dei giochi di ruolo: il franchise Ultima.

«Si sarebbe trattato di Ultima, si sarebbe trattato di Fallout oppure si sarebbe trattato di Baldur's Gate: non c'erano così tante opzioni tra cui scegliere» ha ricordato Vincke in merito a quel periodo, in cui Larian cercava di capire come muoversi e chi contattare per il prossimo progetto.

L'idea di poter lavorare su licenza, infatti, risultava molto appetibile per il team, dal momento che avrebbe permesso ai suoi lavori di avere una risonanza più grande.

Tuttavia, considerando come sono andate le cose con Baldur's Gate, alla fine Larian non si è mai effettivamente mossa per chiedere di realizzare un gioco su licenza di Fallout – né di Ultima. E ora, dopo Baldur's Gate III, sono da poco cominciati i lavori su un nuovo progetto misterioso, che dovrebbe essere legato a nuove IP o comunque proprietà dello studio.

I sogni di un Fallout prodotto fuori casa Bethesda – e con Fallout New Vegas e Obsidian Entertainment ai tempi in effetti andò alla grande – per ora devono insomma rimanere nel cassetto.