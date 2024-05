DOOM, il nuovo capitolo potrebbe mostrarsi presto

L'annuale Xbox Games Showcase è previsto il prossimo mese di giugno, e come sempre l'evento è accompagnato dalla promessa di nuovi sguardi su giochi già rivelati oltre a sorprese mai viste prima.

E, secondo gli addetti ai lavori, Xbox dovrebbe presentare un nuovo DOOM durante lo showcase (via Tech4Gamers).

Advertisement

Inoltre, sembra che anche Perfect Dark di The Initiative sia pronto per mostrarsi nuovamente, dopo diversi anni di silenzio e dopo alcune notizie non proprio incoraggianti.

Secondo quanto riportato da The Verge, l'insider Tom Warren ha indicato il prossimo reveal di id Software con una dichiarazione che lascia intendere nuovi annunci allo showcase di giugno.

Dal momento che “DOOM” è stato scritto con particolare attenzione nella dichiarazione di Warren e che il prossimo gioco di id Software è già stato annunciato per lo showcase, sembra quasi garantito che i fan riceveranno qualcosa su cui sognare.

Altrove, un altro insider ha reso noto qui che Xbox rivelerà un nuovo sguardo a Perfect Dark il mese prossimo. Questo reboot è da tempo sparito nell'ombra, ed è probabile che Microsoft abbia qualcosa di più sostanzioso di un teaser o di un trailer cinematografico.

Pertanto, Perfect Dark potrebbe diventare un altro evento di spicco dell'evento, mentre DOOM Eternal (che trovate su Amazon) è stato l'ultimo gioco di id Software, ottenendo un ottimo riscontro.

Entrambi i franchise sono importanti IP first-party per Xbox e potrebbero generare un'ondata di ottimismo, dopo alcune giornate davvero nere per Xbox. Staremo a vedere.

Ricordiamo che la notizia delle chiusure di martedì scorso è trapelata in origine tramite una mail interna del responsabile di Xbox Game Studios Matt Booty, prima di essere confermata purtroppo in veste assolutamente ufficiale.

Inutile dire come anche i fan sfegatati di Xbox non abbiano preso bene la cosa, con una frustrazione sfogata sui social di tutto il mondo.