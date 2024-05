I fan Xbox reagiscono con rabbia alle chiusure di Bethesda

Come ormai saprete bene, oggi è stato rivelato che Xbox ha deciso di chiudere quattro studi, tra cui Arkane Austin e Tango Gameworks, quest'ultimo responsabile di Hi-Fi Rush, Ghostwire: Tokyo, The Evil Within e altri.

La notizia è stata confermata da Tango poco dopo la segnalazione iniziale tramite un post sui social media.

Molti fan di Xbox sono chiaramente sconvolti da questa notizia, tanto che la reazione è stata rabbiosa, soprattutto considerando l'eccezionale risultato ottenuto da Hi-Fi Rush.

Purtroppo, anche uno dei titoli first-party più amati dell'attuale generazione Xbox non è bastato a salvare Tango Gameworks, e quindi si può dire addio a qualsiasi idea di sequel, cosa questa che ai fan non va giù.

Come riportato anche da PureXbox, sono infatti parecchi i giocatori che stanno sfogando le proprie frustrazioni sui social, con post che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione.

«Hi-Fi Rush ha vinto un Game Award, un BAFTA e molti altri. Uno dei giochi per Xbox più acclamati dalla critica degli ultimi anni. Un gioco fantastico, unico e originale dal Giappone! Microsoft: Chiudiamo Tango Gameworks», si legge su X.

«Quindi, fatemi capire bene. Xbox e Bethesda hanno deciso di chiudere lo studio che ha realizzato il gioco moderno più creativo a memoria d'uomo chiamato Hi-Fi Rush», si legge in un altro post.

Per quanto riguarda Arkane Austin, anche per questo studio sono arrivate notizie terribili (anche se alcuni membri dello staff si stanno trasferendo ad altri team Bethesda), con Redfall che non riceverà più nuovi aggiornamenti o DLC in futuro, e anzi, stanno già per partire i rimborsi.

Questo, senza contare anche che Xbox ha annunciato un nuovo controller per le sue console a nemmeno un'ora scarsa dalla notizia della chiusura della serie di studi, con una comicità che ha del grottesco.

Infine, durante la giornata di oggi anche il responsabile dello studio Arkane Lyon Dinga Bakaba ha commentato piuttosto duramente la decisione di Microsoft di chiudere Arkane Austin.