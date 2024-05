Il reboot di Perfect Dark sarebbe ancora "acerbo"

Dopo anni dal suo annuncio, a quanto pare lo sviluppo del reboot di Perfect Dark non se la starebbe passando benissimo.

Il titolo, che dovrebbe andare a impreziosire Xbox Game Pass, l'abbonamento in cui potete entrare anche tramite Amazon, pare sia nei guai.

Advertisement

Da quattro anni circa, ossia quando Perfect Dark fu annunciato per la prima volta, non abbiamo infatti avuto aggiornamenti incoraggianti.

Sono arrivate solo una serie di rassicurazioni negli anni, senza però nessun dettaglio concreto.

Ora, come riportato anche da PureXbox, una nuova serie di voci relative al reboot di Perfect Dark purtroppo dipingono un quadro negativo dello sviluppo del gioco fino a questo momento.

Jeff Grubb di Giant Bomb ha dichiarato che, in base a ciò che ha sentito, il gioco è stato in uno stato grezzo per anni e sembra che sia ancora in uno stato molto acerbo.

«Ho sentito per anni che Perfect Dark è in uno stato approssimativo, e sembra che sia ancora in uno stato molto approssimativo. Questo da allora, ossia da quando è stato annunciato per la prima volta, tanto che Crystal Dynamics è salita a bordo per dare una mano».

Anche il noto leaker shinobi602 sembra suggerire che i commenti di Grubb sono “in linea” con quanto ha sentito, e Alex Donaldson di VG247 ha rivelato che, se volesse, potrebbe condividere alcune “storie folli” sullo sviluppo del gioco.

Ovviamente queste sopra riportate sono solo voci di corridoio e non sappiamo con certezza cosa stia succedendo a Xbox per quanto riguarda il reboot di Perfect Dark.

Vero anche che nel 2023 un rapporto di IGN US sosteneva che Perfect Dark non sarebbe stato pubblicato almeno fino al 2025 a causa di anni di difficoltà nello sviluppo.

Incrociamo le dita, quindi, per Joanna Dark, vista anche l'aria che tira negli studi Xbox in queste settimane di chiusure a raffica.