Microsoft chiude Arkane Austin e Tango Gameworks

Al peggio non c'è mai fine: Microsoft ha deciso di chiudere una serie di studi Bethesda, tra cui Arkane Austin, produttore di Redfall, Tango Gameworks, sviluppatore di Hi-Fi Rush e The Evil Within, e altri ancora.

Anche Alpha Dog Studios, creatore del gioco mobile Mighty Doom, chiuderà. Roundhouse Games sarà invece assorbita da ZeniMax Online Studios, sviluppatore di The Elder Scrolls Online.

Advertisement

In un'e-mail inviata al personale da Matt Booty, responsabile di Xbox Game Studios, Microsoft ha attribuito i tagli a una ridefinizione delle priorità dei titoli e delle risorse.

La mail è stata verificata da IGN US e recita: «Oggi vi comunico i cambiamenti che stiamo apportando ai nostri team Bethesda e ZeniMax. [...] Arkane Austin - Questo studio chiuderà e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti di Bethesda.»

«L'aggiornamento precedente di Redfall sarà l'ultimo, in quanto terminerà lo sviluppo del gioco. Il gioco e i suoi server rimarranno online per il divertimento dei giocatori e forniremo offerte vantaggiose ai giocatori che hanno acquistato il DLC Eroe.»

«Alpha Dog Studios - Anche questo studio chiuderà. Apprezziamo la creatività del team nel portare Doom ai nuovi giocatori. Mighty Doom tramonterà il 7 agosto e verrà disattivata la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti nel gioco. Tango Gameworks - Anche Tango Gameworks chiuderà. Siamo grati per il loro contributo a Bethesda e ai giocatori di tutto il mondo. Hi-Fi Rush continuerà a essere disponibile per i giocatori sulle piattaforme attuali.»

«Roundhouse Games - Il team di Roundhouse Games si unirà a ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse ha svolto un ruolo chiave in molti dei nostri recenti lanci di giochi e portarli in ZOS per lavorare su The Elder Scrolls Online significherà che possiamo fare ancora di più per far crescere il mondo che milioni di giocatori chiamano casa».

E ancora: «Con il consolidamento dei team degli studi Bethesda, per poter investire più a fondo nel nostro portafoglio di giochi e nuove IP, verrà eliminato anche un piccolo numero di ruoli in alcuni team Bethesda di publishing e corporate.»



«Questi cambiamenti non riflettono la creatività e l'abilità delle persone di talento di questi team o i rischi che si sono assunti per provare cose nuove. Mi rendo conto che questi cambiamenti sono dirompenti anche per i vari team di supporto di ZeniMax e Bethesda che portano i nostri giochi sul mercato. Stiamo prendendo queste decisioni difficili per creare la capacità di aumentare gli investimenti in altre parti del nostro portafoglio e concentrarci sui nostri giochi prioritari», prosegue la mail.

La notizia, confermata anche sui canali social ufficiali di Tango e Arkane (qui e qui), testimonia che il periodo nero per l'industria dei videogiochi non è finito e che la luce alla fine del tunnel è ancora piuttosto lontana.

L'abbraccio della redazione di SpazioGames va ovviamente a tutti i dipendenti e gli sviluppatori colpiti dai tagli.